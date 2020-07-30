Посмотрите на карт с двигателем от супербайка Honda

Самый быстрый в мире карт, как его называет автор видео, оснащен мотором от Honda CBR1000RR Fireblade. Агрегат объемом 999,8 кубических сантиметра развивать 178 лошадиных сил и 114 Нм крутящего момента и работает в паре с механической коробкой передач на шесть ступеней. Максимальная скорость супербайка с таким двигателем составляет 293 километра в час.