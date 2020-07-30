Посмотрите на карт с двигателем от супербайка Honda

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На YouTube-канале Automotive Mike появился ролик с мероприятия Race1000, участие в котором принял карт с двигателем от супербайка Honda. На отрезке в четверть мили (402 метра) он смог показать максимальную скорость чуть больше 219 километров в час.
Самый быстрый в мире карт, как его называет автор видео, оснащен мотором от Honda CBR1000RR Fireblade. Агрегат объемом 999,8 кубических сантиметра развивать 178 лошадиных сил и 114 Нм крутящего момента и работает в паре с механической коробкой передач на шесть ступеней. Максимальная скорость супербайка с таким двигателем составляет 293 километра в час.
Ещё один необычный эксперимент с двигателем Honda провела американская мастерская Redline Restorations. Она установила «четверку» B16B от Civic Type R в Fiat 500. Помимо этого, хэтчбеку достались тормозные механизмы Abarth Sport, кресла-ковши Bride Low-Max и руль Sparco.