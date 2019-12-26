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16:42

Посмотрите, как новый Volkswagen Golf ездит с заглушенным двигателем

Это одна из особенностей умеренной гибридной версии eTSI

Алексей Носаченко
Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения получил сразу пять гибридных версий — это и умеренные eTSI с разной отдачей, и заряжаемые eHybrid. Одна из особенностей автомобилей с 48-вольтовой системой — возможность движения накатом с заглушенным двигателем довольно продолжительное время.

Авторы YouTube-канала 1001cars взяли на тест Golf 1.5 eTSI с «роботом» DSG и показали, как работает эта система. За всю поездку (33 километра) около 24 процентов времени двигатель был заглушен. При этом самый продолжительный период движения без запуска силовой установки составил почти четыре минуты. Средний расход топлива после остановки замер на уровне 4,4 литра на 100 километров пробега.

Шасси и силовая установка Volkswagen Golf eTSI.

В линейке Volkswagen Golf — три силовые установки eTSI. Это моторы объемом 1,0 (110 лошадиных сил) и 1,5 литра (130 или 150 сил). Все они оборудованы 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом и литий-ионной батареей. На старте электромотор помогает ДВС, а еще заменяет собой систему «старт-стоп».

Видео: 1001cars

У подзаряжаемых гибридов GTE выше отдача — 204 силы — и более емкая, чем у предыдущих машин, батарея на 13 киловатт-часов. Помимо них, в моторной гамме нового «Гольфа» есть бензиновые «тройки» 1.0 (90 и 110 сил), «четверки» 1.5 TSI (130 и 150 сил) и дизели 2.0 (115 и 150 сил).