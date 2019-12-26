Посмотрите, как новый Volkswagen Golf ездит с заглушенным двигателем

Авторы YouTube-канала 1001cars взяли на тест Golf 1.5 eTSI с «роботом» DSG и показали, как работает эта система. За всю поездку (33 километра) около 24 процентов времени двигатель был заглушен. При этом самый продолжительный период движения без запуска силовой установки составил почти четыре минуты. Средний расход топлива после остановки замер на уровне 4,4 литра на 100 километров пробега.