Volkswagen показал 250-сильный Golf GTE, построенный стажерами

Кастомным проектом занимались 13 стажеров, набранных в немецких дилерских центрах Volkswagen. Работа над автомобилем проходила в пять этапов и продлилась всего несколько месяцев – практиканты старались успеть к несостоявшейся майской премьере. В названии HyRACER слог Hy обозначает гибридную силовую установку, а RACER отсылает к «гоночной ДНК» шоу-кара.

Для проекта практиканты подготовили особый обвес с передним и задним «фартуками», сплиттером и крыльями, увеличивающими ширину кузова Golf GTE на 80 миллиметров. Сзади появился диффузор, спойлер со стоп-сигналом от Arteon и сдвоенные патрубки выхлопной системы по центру.