Volkswagen показал 250-сильный Golf GTE, построенный стажерами

Кастомным проектом занимались 13 стажеров, набранных в немецких дилерских центрах Volkswagen. Работа над автомобилем проходила в пять этапов и продлилась всего несколько месяцев – практиканты старались успеть к несостоявшейся майской премьере. В названии HyRACER слог Hy обозначает гибридную силовую установку, а RACER отсылает к «гоночной ДНК» шоу-кара.
Для проекта практиканты подготовили особый обвес с передним и задним «фартуками», сплиттером и крыльями, увеличивающими ширину кузова Golf GTE на 80 миллиметров. Сзади появился диффузор, спойлер со стоп-сигналом от Arteon и сдвоенные патрубки выхлопной системы по центру.
Ausbildung-autohaus.de
Автомобиль получил настраиваемую спортивную подвеску, которая позволяет уменьшать дорожный просвет на 40 миллиметров, специально разработанные 19-дюймовые колесные диски, шины шириной 264 миллиметра и тормозные диски диаметром 380 миллиметров.
Салон украсили отделкой из алькантары на приборной панели, дверях и рулевом колесе. На спортивных сиденьях синими нитями вышито наименование концепта. Оформление интерьера дополняют синие акценты и логотип стажеров, разработанный специально для единственного экземпляра.
Ausbildung-autohaus.de
В багажнике разместили сразу две розетки для зарядки электроскутеров, а под капотом кроется металлическая табличка с именами всех 13 стажеров, работавших над проектом. Силовую установку гибридного Golf GTE на базе 1,4-литрового мотора с четырьмя цилиндрами для HyRACER форсировали с 204 до 250 лошадиных сил.
Видео: Volkswagen Group Retail Deutschland / YouTube
Новый GTE присоединился к семейству Volkswagen Golf восьмого поколения в феврале нынешнего года. Его заряжаемая бензоэлектрическая силовая установка состоит из 150-сильной «турбочетвёрки» 1.4 и шестиступенчатого «робота» со встроенным 116-сильным электромотором. В сумме она выдает 245 лошадиных сил и 400 Нм. Тяговая батарея на 13 киловатт-часов позволяет проезжать до 60 километров на одной зарядке.