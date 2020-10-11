Как известно, Volkswagen Golf восьмого поколения является одним из немногих новых автомобилей, доступных с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Покупатели, предпочитающие «механику», заметили, что при снятии ноги с педали газа обороты двигателя не падают, а продолжают некоторое время оставаться на том уровне, после чего неторопливо снижаются. Теперь Volkswagen объяснил зависающие обороты мотора: как сообщает издание Autoweek, это сделано нарочно — ради снижения вредных выбросов.