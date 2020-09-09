Volkswagen представил новый Golf в кузове универсал

По сравнению с Golf Variant предыдущего поколения, универсал прибавил в размерах. Его длина составила 4633 миллиметра – на 71 миллиметр больше, чем у предшественника, а колёсная база вытянулась на 51 миллиметр до 2686 миллиметров. Ширина и высота универсала аналогична показателям хэтчбека Golf новой итерации, а в длину Variant больше на 349 миллиметра.

Благодаря подросшим габаритам пространство для ног задних пассажиров выросло на 38 миллиметров. Объём багажника при этом увеличился несильно – всего на шесть литров до 611 литра. При сложенных сиденьях второго ряда там можно уместить до 1642 литров груза. Пятая дверь Variant открывается без рук, а в багажнике появились новые крючки для сумок, крепёжные кольца и две розетки – на 12 и 230 вольт.