Показан интерьер нового Volkswagen Golf

Судя по изображению, следующий «Гольф» практически полностью избавится от физических кнопок. Интерьер модели выполнен в стилистике нового «Туарега» с двумя крупными дисплеями – для панели приборов и мультимедийного комплекса. Климат-контролем можно будет управлять только с центрального экрана.