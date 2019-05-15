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16:07

Показан интерьер нового Volkswagen Golf

Хэтчбек лишится физических кнопок в салоне

Компания Volkswagen опубликовала новые скетчи хэтчбека Golf нового поколения. Производитель показал экстерьер машины (она уже была замечена шпионами почти без какого-либо камуфляжа) и впервые раскрыл ее интерьер.
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Судя по изображению, следующий «Гольф» практически полностью избавится от физических кнопок. Интерьер модели выполнен в стилистике нового «Туарега» с двумя крупными дисплеями – для панели приборов и мультимедийного комплекса. Климат-контролем можно будет управлять только с центрального экрана.

Изначально новый VW Golf планировали представить осенью этого года на автосалоне во Франкфурте, однако выход модели перенесли на конец февраля 2020-го. Это произошло из-за проблем с электроникой и нестабильной работой обновлений мультимедийки «по воздуху».

По итогам 2018 года Volkswagen Golf занимает шестую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей. Мировые продажи модели составили 790 567 экземпляров. В России Golf снова продается после непродолжительно отсутствия. Цена — минимум 1 429 900 рублей.

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