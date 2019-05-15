Показан интерьер нового Volkswagen Golf

Судя по изображению, следующий «Гольф» практически полностью избавится от физических кнопок. Интерьер модели выполнен в стилистике нового «Туарега» с двумя крупными дисплеями – для панели приборов и мультимедийного комплекса. Климат-контролем можно будет управлять только с центрального экрана.
Изначально новый VW Golf планировали представить осенью этого года на автосалоне во Франкфурте, однако выход модели перенесли на конец февраля 2020-го. Это произошло из-за проблем с электроникой и нестабильной работой обновлений мультимедийки «по воздуху».
По итогам 2018 года Volkswagen Golf занимает шестую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей. Мировые продажи модели составили 790 567 экземпляров. В России Golf снова продается после непродолжительно отсутствия. Цена — минимум 1 429 900 рублей.