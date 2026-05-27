Голландцы превратили старую Ferrari в современный спорткар за € 425 тысяч

Maturo Competition Cars представила два проекта на базе легендарного купе. Один — для дорог общего пользования, второй отсылает к раллийным машинам «Группы 4». Переоборудование начинается с того, что инженеры компании полностью разбирают оригинальный 308 до голого металла, вваривают каркас безопасности и добавляют более 150 дополнительных сварных швов для жесткости.

Далее фирма вручную изготавливает расширенные передние и задние крылья, как у раллийных машин прошлого. К ним прилагаются 15-дюймовые колеса. Дизайнеры сохранили культовый силуэт, обновив лишь оптику (светодиодные фары и фонари).

Родной 3,0-литровый атмосферный V8 в европейской спецификации выдавал до 255 л.с. Maturo установила на двигатель новые распредвалы, доработанную систему зажигания, оригинальные впускные и выпускные коллекторы Capristo. В результате мотор выдает 400 л.с. Пятиступенчатую «механику» усилили и добавили самоблокирующийся дифференциал.

Ходовая часть получила современные тормоза и регулируемую подвеску TracTive. Цены на постройку рестомода начинаются от € 425 тыс., не считая цены исходной машины. В результате тюнингованный старый Ferrari обойдется заказчику дороже нового Ferrari 296 GTB.

