Голландский эксклюзив по цене трех московских квартир: в РФ выставили на продажу редчайший спорткар Spyker C8 Laviolette

"Ни на что не похожий, максимально динамичный и очень красивый лимитированный авто ручной сборки, где в каждой мелочи чувствуется внимание к деталям, высочайшее качество и любовь к своему делу сотрудников Spyker. Один из четырнадцати построенных автомобилей LM85, полностью обслужен и находится в превосходном и оригинальном состоянии", – написано в объявлении.

Модель C8 Laviolette была представлена в 2001 году на Амстердамском автосалоне как купе с закрытым кузовом — партнер открытой версии C8 Spyder. Название Laviolette отсылает к бельгийскому инженеру Жозефу Валентину Лавиолетту, который внёс вклад в развитие гоночных автомобилей Spyker в начале 1900-х годов.

Модификация LM85 появилась в 2008–2009 годах как дань уважения участию Spyker в гонках на выносливость 24 часа Ле-Мана.

