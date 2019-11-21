Гоночный хэтчбек Hyundai получил 390-сильный мотор

Спортивное подразделение компании уже давно работает над созданием гоночного хэтчбека. Первый прототип RM14 (Racing Midship) представили в 2014 году — концепт мог набрать 100 километров в час за 4,7 секунды.

Последняя модификация с индексом RM16 появилась в 2016 году, инженеры доработали прототип блокировкой дифференциала, задним спойлером с электроприводом и выхлопной системой с активными заслонками.