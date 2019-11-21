Гоночный хэтчбек Hyundai получил 390-сильный мотор

Прототип спорткара оснастили двухлитровой «турбочетверкой», предельная мощность которой достигает 390 лошадиных сил. В паре с ней работает шестиступенчатая секвентальная коробка, приводящая в движение колеса задней оси.
В текущем исполнении экспериментальный прототип может разогнаться с места до 60 миль в час (97 километров в час) менее чем за четыре секунды. В дальнейшем разработчики хотят дооснастить его гибридной установкой, которая поможет турбомотору в первые секунды после старта и улучшит динамику.
Спортивное подразделение компании уже давно работает над созданием гоночного хэтчбека. Первый прототип RM14 (Racing Midship) представили в 2014 году — концепт мог набрать 100 километров в час за 4,7 секунды.
Последняя модификация с индексом RM16 появилась в 2016 году, инженеры доработали прототип блокировкой дифференциала, задним спойлером с электроприводом и выхлопной системой с активными заслонками.
Компания не отказывается от идеи выпустить серийную версию прототипа, но никакой конкретной информации касательно примерных сроков запуска производства не предоставляет.