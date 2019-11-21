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14:15

Гоночный хэтчбек Hyundai получил 390-сильный мотор

Прототип с индексом RM19 сможет разогнаться до «сотни» меньше чем за четыре секунды

На выставке в Лос-Анджелесе официально представили среднемоторный прототип Hyundai, который получил заводской индекс RM19. По словам производителя, модель сможет разогнаться с места до 97 километров в час менее чем за четыре секунды.

Прототип спорткара оснастили двухлитровой «турбочетверкой», предельная мощность которой достигает 390 лошадиных сил. В паре с ней работает шестиступенчатая секвентальная коробка, приводящая в движение колеса задней оси.

В текущем исполнении экспериментальный прототип может разогнаться с места до 60 миль в час (97 километров в час) менее чем за четыре секунды. В дальнейшем разработчики хотят дооснастить его гибридной установкой, которая поможет турбомотору в первые секунды после старта и улучшит динамику.

Спортивное подразделение компании уже давно работает над созданием гоночного хэтчбека. Первый прототип RM14 (Racing Midship) представили в 2014 году — концепт мог набрать 100 километров в час за 4,7 секунды.

Последняя модификация с индексом RM16 появилась в 2016 году, инженеры доработали прототип блокировкой дифференциала, задним спойлером с электроприводом и выхлопной системой с активными заслонками.

Компания не отказывается от идеи выпустить серийную версию прототипа, но никакой конкретной информации касательно примерных сроков запуска производства не предоставляет.