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16:05

Сто водителей доверились навигатору и застряли в грязи

Оказалось, что Google Maps не слишком хорошо работает в Денвере, штат Колорадо

На поле в Денвере образовалась пробка из примерно сотни автомобилей, которые туда завел навигатор Google Maps. Водители слепо следовали указаниям системы, построившей маршрут объезда ДТП на трассе.
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Местная полиция перекрыла основную дорогу, ведущую к аэропорту, и навигатор нашел альтернативный путь. К несчастью автомобилистов, маршрут пролегал через грунтовку по полю, которую развезло после дождя. Причем по мере удаления от трассы дорога становилась все хуже и хуже, а под конец и вовсе превращалась в грязевое месиво, о чем, разумеется, навигатор не предупредил.

Ситуацию осложнило то, что альтернативным маршрутом решили воспользоваться слишком много водителей – в результате скопилась пробка из-за того, что машины просто не могли развернуться.

Источник: 9NEWS
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