Сто водителей доверились навигатору и застряли в грязи

Местная полиция перекрыла основную дорогу, ведущую к аэропорту, и навигатор нашел альтернативный путь. К несчастью автомобилистов, маршрут пролегал через грунтовку по полю, которую развезло после дождя. Причем по мере удаления от трассы дорога становилась все хуже и хуже, а под конец и вовсе превращалась в грязевое месиво, о чем, разумеется, навигатор не предупредил.