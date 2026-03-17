Госдума одобрила закон об однократном штрафе в сутки за отсутствие ОСАГО

Изначально предполагалось, что поправки затронут лишь штрафы, выписываемые дорожными камерами. Действующее законодательство позволяло привлекать автомобилиста к ответственности за езду без страховки при каждом срабатывании камеры в течение дня, что приводило к серийным штрафам. Сумма взыскания за такое нарушение составляет 800 рублей, при повторном — от 3 до 5 тыс. рублей.

Однако в окончательной версии документа формулировка, ограничивающая применение нормы только случаями фиксации камерами, отсутствует. Согласно принятому закону, теперь в любых обстоятельствах в течение суток с момента первого выявления нарушения водитель может быть привлечен к ответственности за отсутствие ОСАГО лишь однократно.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.