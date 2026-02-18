Госдума поддержала продление «гаражной амнистии»

«Согласно инициативе, срок действия „гаражной амнистии“, который истекает 1 сентября 2026 года, предлагается пролонгировать до 1 сентября 2031 года», – сообщает РИА Новости.

Как пояснил Павел Крашенинников, механизм уже доказал свою эффективность, позволив тысячам россиян стать полноправными собственниками, защитить имущество от сноса, а также получить возможность передавать его по наследству или продавать.

Законопроект направлен на то, чтобы дать возможность оформить недвижимость тем владельцам, кто еще не успел воспользоваться действующим порядком.

