Опубликовано 18 февраля 2026, 14:491 мин.
Госдума поддержала продление «гаражной амнистии»
В Госдуме рассмотрят законопроект о продлении "гаражной амнистии" до 2031 года. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
© Depositphotos
«Согласно инициативе, срок действия „гаражной амнистии“, который истекает 1 сентября 2026 года, предлагается пролонгировать до 1 сентября 2031 года», – сообщает РИА Новости.
Как пояснил Павел Крашенинников, механизм уже доказал свою эффективность, позволив тысячам россиян стать полноправными собственниками, защитить имущество от сноса, а также получить возможность передавать его по наследству или продавать.
Законопроект направлен на то, чтобы дать возможность оформить недвижимость тем владельцам, кто еще не успел воспользоваться действующим порядком.
