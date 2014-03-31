Тюнеры построят "готический" Rolls-Royce Phantom

Польская компания Carlex Design, специализирующаяся на тюнинге автомобильных интерьеров, представила проект доработок для удлиненной версии лимузина Rolls-Royce Phantom. Для новинки было выбрано имя Abyss (в переводе с английского – "бездна"), "готическая" тематика и самые мрачные цвета оформления.

По словам разработчиков, целью проекта является создание "Фантома" с уникальной внутренней атмосферой. Дизайнеры черпали вдохновение от готической архитектуры, которую они изучали во время путешествий по европейским странам.