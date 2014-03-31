Тюнеры построят "готический" Rolls-Royce Phantom

Тюнеры построят "готический" Rolls-Royce PhantomПольская компания Carlex Design разработала "зловещий" вариант "Фантома"
Польская компания Carlex Design, специализирующаяся на тюнинге автомобильных интерьеров, представила проект доработок для удлиненной версии лимузина Rolls-Royce Phantom. Для новинки было выбрано имя Abyss (в переводе с английского – "бездна"), "готическая" тематика и самые мрачные цвета оформления.
По словам разработчиков, целью проекта является создание "Фантома" с уникальной внутренней атмосферой. Дизайнеры черпали вдохновение от готической архитектуры, которую они изучали во время путешествий по европейским странам.
Салон седана будет выполнен в черных тонах с золотистой прострочкой. Одним из его основных отличительных элементов окажутся подголовники в виде специальных "капюшонов", которые входили в одеяние средневековых монахов.
Агрегаты лимузина модернизации не подвергнутся. "Фантом" оснащается двенадцатицилиндровым мотором мощностью 460 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость Rolls-Royce Phantom Abyss и срок реализации проекта не сообщается.
В ноябре 2013 года компания Rolls-Royce привезла на моторшоу в Дубае спецверсию "Фантома" – Celestial Phantom, приуроченную к десятилетию модели. Производитель украсил салон лимузина 446 бриллиантами, которые были вручную инкрустированы в дверные панели, центральную консоль, а также в перегородку между передними и задними сидениями.