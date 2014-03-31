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Опубликовано 31 марта 2014, 23:21

Тюнеры построят "готический" Rolls-Royce Phantom

Польская компания Carlex Design разработала "зловещий" вариант "Фантома"
Польская компания Carlex Design представила проект доработок для удлиненной версии лимузина Rolls-Royce Phantom. Дизайнеры черпали вдохновение от готической архитектуры, которую они изучали во время путешествий по европейским странам.
Rolls-Royce Phantom Abyss
Rolls-Royce Phantom Abyss
© с сайта carlexdesign.com
Ярослав Гронский

Польская компания Carlex Design, специализирующаяся на тюнинге автомобильных интерьеров, представила проект доработок для удлиненной версии лимузина Rolls-Royce Phantom. Для новинки было выбрано имя Abyss (в переводе с английского – "бездна"), "готическая" тематика и самые мрачные цвета оформления.

По словам разработчиков, целью проекта является создание "Фантома" с уникальной внутренней атмосферой. Дизайнеры черпали вдохновение от готической архитектуры, которую они изучали во время путешествий по европейским странам.

Тюнеры построят "готический" Rolls-Royce Phantom

Салон седана будет выполнен в черных тонах с золотистой прострочкой. Одним из его основных отличительных элементов окажутся подголовники в виде специальных "капюшонов", которые входили в одеяние средневековых монахов.

Агрегаты лимузина модернизации не подвергнутся. "Фантом" оснащается двенадцатицилиндровым мотором мощностью 460 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость Rolls-Royce Phantom Abyss и срок реализации проекта не сообщается.

Тюнеры построят "готический" Rolls-Royce Phantom

В ноябре 2013 года компания Rolls-Royce привезла на моторшоу в Дубае спецверсию "Фантома" – Celestial Phantom, приуроченную к десятилетию модели. Производитель украсил салон лимузина 446 бриллиантами, которые были вручную инкрустированы в дверные панели, центральную консоль, а также в перегородку между передними и задними сидениями.

Автор:Ярослав Гронский
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