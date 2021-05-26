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Новости
Для Rolls-Royce Phantom сделали «карбоновую вуаль» из 150 листов углеволокна
Граненая скульптура займет место в «Галерее»
Новости
Rolls-Royce Phantom с защитой от снайпера оценили в 50 миллионов рублей
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Уникальные Rolls-Royce
Новости
Посмотрите на самый дорогой Rolls-Royce Phantom в России
26 мая 2021, 15:23
Прибывший из России Rolls-Royce арестовали в Италии из-за кожи редкого крокодила
Для отделки салона использовалась кожа исчезающего вида пресмыкающихся
Rolls-Royce королевской семьи
На аукционы выставлены три «Роллс-Ройса» принцессы Маргарет
26 мая 2021, 8:30
Селектор
Василий Костин
Rolls-Royce Phantom Coupe
Это купе оказалось слишком крутым даже для Rolls-Royce и не получило преемника
1 мая 2021, 8:30
Лаборатория
Редакция «Мотора»
27 апреля 2021, 17:32
Посмотрите на Rolls-Royce Phantom, в создании которого участвовал дом моды Hermes
Эксклюзивный автомобиль разработан по персональному заказу японского предпринимателя и коллекционера предметов искусства
1 апреля 2021, 16:24
В Москве продают очень редкий Rolls-Royce Phantom за 92 миллиона рублей
Всего компания выпустила 50 таких автомобилей
Rolls-Royce Phantom с перьями
Видео: самый роскошный седан в России — за что 46 миллионов рублей?
27 февраля 2021, 8:30
Лаборатория
Редакция «Мотора»
24 февраля 2021, 11:34
Rolls-Royce представил «космический» Phantom
Тираж коллекции Tempus ограничен 20 экземплярами — и все они уже проданы
14 февраля 2021, 22:55
Rolls-Royce украсил Phantom уникальным деревом: его пришлось ждать три года
Британская марка выполнила необычный заказ от эксцентричного миллиардера
7 февраля 2021, 15:30
Rolls-Royce показал «радужный» Phantom, украшенный перьями птиц
Изюминка спецверсии Iridescent Opulence — «Галерея» с 3000 перьев
Появились подробности о первом электрокаре Rolls-Royce
Первый «зеленый» автомобиль марки получит собственную платформу
18 января 2021, 13:23
Новости
Мария Руцкая
13 октября 2020, 8:43
В Rolls-Royce объяснили, почему Phantom останется без полного привода
У младшего Ghost между тем он есть
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