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Rolls-Royce Phantom
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Новости
«Будто плёнка из-под такси осталась»: россияне не оценили новый Rolls-Royce
Новости
Сделанные на заказ «Роллс-Ройсы» будут возить гостей отеля в Гонконге
Новости
Rolls-Royce Phantom Cherry Blossom украсили трехмерными «лепестками сакуры»
Новости
Rolls-Royce Phantom получил собственный аромат
16 января 2025, 11:47
Посмотрите на Rolls-Royce Phantom, вдохновленный китайской легендой о драконах
Внешность седана ничем не выдает уникальность внутренней отделки
Rolls-Royce сделал Phantom в стиле «Голдфингера»
Седан декорировали золотом и окрасили как киношный Phantom III
25 октября 2024, 18:09
Новости
Алексей Носаченко
16 августа 2024, 17:47
Особый Rolls-Royce Phantom Extended посвятили «Духу экстаза»
Серия Scintilla Private Collection включает десять автомобилей
22 апреля 2024, 16:52
Rolls-Royce показал три уникальных автомобиля для китайских клиентов
Серия Spirit of Expression посвящена самым удивительным местам на планете
2 февраля 2024, 11:49
Четыре уникальных Rolls-Royce посвятили китайскому Новому году
Коллекция Year of the Dragon включает три седана Phantom Extended и кроссовер Cullinan
30 января 2024, 18:32
В Москве продают редчайший Rolls-Royce Phantom без пробега. Очень дорого
Британская марка выпустила всего 50 подобных кабриолетов
2 декабря 2023, 15:00
Посмотрите на уникальный Rolls-Royce Phantom в кузове купе
Проект реализован компанией ARES Modena
26 сентября 2023, 17:42
Необычный Rolls-Royce Phantom посвятили самой живописной области Италии
Представлен уникальный Phantom Inspired by Cinque Terre
18 июня 2023, 10:00
Rolls-Royce Phantom получил очень необычные монолитные колёса
Автомобиль вошел в линейку проектов Spofec
Rolls-Royce показал самый сложный проект отделения Bespoke
Представлен Phantom Syntopia, постройка которого заняла четыре года
6 марта 2023, 18:46
Новости
Алексей Носаченко
14 декабря 2022, 19:11
Rolls-Royce показал уникальную серию Phantom
Дизайн машин создан в сотрудничестве с британским художником Сашей Джафри
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