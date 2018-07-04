Британцы боятся мыть электрокары

Исследование, проведенное в рамках правительственной кампании по популяризации гибридов и электрокаров Go Ultra Low, показало, что большинство британцев не знает о преимуществах подобных автомобилей. Так, 42 процента опрошенных не уверены, что электромобили можно мыть на мойках как обычные машины с ДВС.

Более половины жителей Великобритании — 52 процента — уверены, что не могут описать, что же такое электромобиль, а 47 процентов респондентов считают, что машины с ДВС разгоняются быстрее своих батарейных конкурентов. Хотя чаще бывает наоборот.

Также много вопросов вызывает цена электромобилей и эксплуатационные расходы. 25 процентов водителей, опрошенных Go Ultra Low, уверены, что расходы на обслуживание электрокаров выше, чем машин с ДВС. При этом фактическая разница может достигать 70 процентов в пользу машин с электрическими силовыми установками. Помимо этого, британцы склонны завышать стоимость зарядки: считается, что она обходится в 21,54 фунта стерлинга (1800 рублей), хотя реальная стоимость составляет 3,643 фунта стерлинга (305 рублей).

Большинству жителей Великобритании также неизвестно количество электрических моделей на рынке и количество зарядных станций. Вместо 17 и 17 000 они называют цифры девять и 6000 соответственно. При этом 29 процентов респондентов не знают, что электромобили можно заряжать от бытовой сети.