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Опубликовано 08 июня 2024, 23:23
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Новый глава Самарской области пояснил, почему не готов пересесть на Lada Iskra

Руководитель региона рассказал об «автомобильных» планах на ПМЭФ-2024
Новый глава Самарской области пояснил, почему не готов пересесть на Lada Iskra. В беседе с телеканалом РБК, Вячеслав Федорищев дал понять: пользоваться новинкой АвтоВАЗа он пока не планирует. Причины прозаичны: во-первых, Lada Iskra ещё не выпускается серийно, во-вторых, от предшественника Дмитрия Азарова новому губернатору досталась более комфортная и статусная Lada Aura. На ней же Вячеслав Федорищев приехал в Санкт-Петербург.
Lada Aura врио губернатора Самарской области
Lada Aura врио губернатора Самарской области
© platesmania.com / Crave
Сергей Ильин

Вячеслав Федорищев занял должность врио губернатора Самарской области 31 мая. Молодой руководитель заявил журналистам, что успел поездить по столице региона на Lada Granta. При этом других самарских чиновников пересаживать на отечественный автопром Федорищев не спешит: резких шагов делать не будут, а решения станут принимать системно.

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Lada Aura в автопарке администрации Самарской области появилась четыре месяца назад. Предыдущий губернатор Дмитрий Азаров регулярно пользовался отечественным седаном: автомобиль снимали и с сопровождением ДПС, и с красно-синими спецсигналами за радиаторной решёткой. Теперь этот автомобиль достался новому главе региона.

Интересно, что массовое производство Lada Aura до сих пор не началось, то есть пока на дорогах встречаются предсерийные экземпляры, выполненные по обходным технологиям. Отладить сборку планируют осенью, а поставки частным и государственным заказчикам начнутся до конца 2024 года.

Источник:63.ru
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Lada
#Iskra
#АвтоВАЗ