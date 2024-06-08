Новый глава Самарской области пояснил, почему не готов пересесть на Lada Iskra

Руководитель региона рассказал об «автомобильных» планах на ПМЭФ-2024

Новый глава Самарской области пояснил, почему не готов пересесть на Lada Iskra. В беседе с телеканалом РБК, Вячеслав Федорищев дал понять: пользоваться новинкой АвтоВАЗа он пока не планирует. Причины прозаичны: во-первых, Lada Iskra ещё не выпускается серийно, во-вторых, от предшественника Дмитрия Азарова новому губернатору досталась более комфортная и статусная Lada Aura. На ней же Вячеслав Федорищев приехал в Санкт-Петербург.