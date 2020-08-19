Водитель грузовика доверился навигатору и рухнул в реку, обрушив мост

Водитель 40-тонного грузовика подумал, что толкаться в пробках по основной трассе на огромной фуре не лучшая идея и решил сократить маршрут в другой штат через объездную дорогу. Доверившись навигатору, он поехал по лесной дороге, которая в какой-то момент привела его к узкому мосту через реку. Но ехать дальше оказалось огромной ошибкой.
Не успел водитель въехать на мост, как конструкция переправы мгновенно рухнула, утянув кабину и половину грузового отсека фуры вниз. Мост буквально развалился на куски под весом 40-тонного автомобиля, который к тому же вез порядка 20 тонн груза. Прибывший на место дорожный патруль сообщил, что данный мост хоть и находился в хорошем состоянии, однако не предназначен для навигации грузовых автомобилей. Предельная масса транспорта, который может проехать по нему составляет пять тонн.
An Osage County bridge with a posted weight limit of 5 tons collapsed today after a semi-truck weighing about 20 tons, not including the weight of the truck and trailer, crossed over it.— KRCG 13 (@KRCG13) August 17, 2020
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В результате обрушения водитель фуры не пострадал, однако лишился всего перевозимого груза. По его словам, в следующий раз он не раз подумает, прежде чем доверится навигатору, поскольку эта ситуация могла стоить ему жизни.
В октябре прошлого года британские коммунальщики оказались заблокированы в служебном автомобиле, после того как водитель решил срезать дорогу по спутниковому навигатору. Из-за дождей река вышла из берегов, и неглубокий брод превратился в непроходимый участок дороги для Ford Transit.