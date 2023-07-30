Тюнеры добавили Toyota GR Yaris агрессии и стиля новым обвесом

Обычно внешностью японского «хот-хэтча» специалисты не интересуются

Немецкое ателье подготовило свой очередной проект, в рамках которого специалисты сосредоточились на модернизации внешнего вида необычного для себя и в целом для тюнинг-индустрии хэтчбека GR Yaris. Обычно эту модель если и дорабатывают, то исключительно с точки зрения улучшения её динамических и ездовых характеристик. Внимание внешнему виду японского «хот-хэтча» уделялось минимальное, но всё исправили тюнеры из Германии.