Ферстаппен выиграл Гран-При Бразилии Формулы-1, опередив Гасли и Хэмилтона

Ферстаппен стартовал с поул-позишн и сумел сохранить преимущество на первых метрах дистанции. Голландцу пришлось дважды по ходу гонки возвращать себе лидерство — первый раз Хэмилтон вышел вперёд на 22-м круге после опасного выезда из боксов гонщика Williams Роберта Кубицы, второй раз Ферстаппену пришлось обгонять Льюиса после рестарта за десять кругов до финиша.