Ферстаппен выиграл Гран-При Бразилии Формулы-1, опередив Гасли и Хэмилтона

Ферстаппен стартовал с поул-позишн и сумел сохранить преимущество на первых метрах дистанции. Голландцу пришлось дважды по ходу гонки возвращать себе лидерство — первый раз Хэмилтон вышел вперёд на 22-м круге после опасного выезда из боксов гонщика Williams Роберта Кубицы, второй раз Ферстаппену пришлось обгонять Льюиса после рестарта за десять кругов до финиша.
LIGHTS OUT AT INTERLAGOS!— Formula 1 (@F1) November 17, 2019
Watch the race start 👇🎥#BrazilGP 🇧🇷 #F1https://t.co/MYVPQhF8MC
Одним из героев бразильской гонки стал Пьер Гасли, стартовавший шестым: пилот Toro Rosso закончил гонку вторым и стал самым молодым французом, поднявшимся на подиум. Столь высокое место стало возможным благодаря чистому пилотажу, трём сходам гонщиков лидирующих команд и поспешному манёвру Хэмилтона на предпоследнем круге — после рестарта Льюис развернул машину Алекса Албона (Red Bull).
LAP 2/71— Formula 1 (@F1) November 17, 2019
Leclerc's comeback is under way
He battles past Norris and Ricciardo to snatch P12#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/1M8PykrIMc
Хэмилтон увидел клетчатый флаг третьим, однако судьи будут расследовать инцидент, произошедший между шестикратным чемпионом мира и Албоном на 70-м круге. В ходе интервью на подиуме британец признал свою вину в аварии. Если пилота Mercedes накажут прибавкой штрафного времени, подиум «унаследует» гонщик McLaren Карлос Сайнс.
LAP 22/71— Formula 1 (@F1) November 17, 2019
Verstappen pits a lap later, and almost collides with Kubica in the pit lane! He emerges behind Hamilton...#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/sxQtIVxO8G
Высокие пятое и шестое места заняли по итогам гонки пилоты Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Седьмым финишировал Даниэль Риккардо на Renault, восьмым — другой пилот McLaren Ландо Норрис. Два очка за девятое место достались гонщику Racing Point Серхио Пересу, а замкнул очковую десятку россиянин Даниил Квят (Toro Rosso).
The moment the race turned on its head 🤯#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g— Formula 1 (@F1) November 17, 2019
Пилоты Ferrari столкнулись между собой в борьбе за подиум на 66 круге. Себастьян Феттель пытался контратаковать Шарля Леклера: машины соприкоснулись, монегаск сошёл с дистанции из-за поломки подвески, а немец прекратил гонку из-за повреждения днища, вызванного проколом.
LAP 70/71— Formula 1 (@F1) November 17, 2019
Hamilton tags Albon and he spins off!
Gasly is through into second#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/dy74Kue078
Кроме пилотов «Скудерии» неудача постигла Валттери Боттаса из Mercedes: на машине финна отказала силовая установка. Из-за технической неполадки финн лишился зачётного балла за лучший круг гонки. Боттас был быстрейшим на 43-м круге дистанции, и после его схода никто не смог проехать быстрее.
Победа Ферстаппена стала для команды Red Bull Racing 62-ой в Формуле-1. Успешная гонка позволила Максу упрочить своё положение в личном зачёте чемпионата, а подиум Гасли помог Toro Rosso сократить отставание от Renault в Кубке Конструкторов до шести очков. Последний этап сезона пройдёт через две недели, 2 декабря на трассе в Абу-Даби.