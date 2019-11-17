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22:22

Ферстаппен выиграл Гран-При Бразилии Формулы-1, опередив Гасли и Хэмилтона

Гонщик Toro Rosso Пьер Гасли впервые поднялся на подиум в Формуле-1

© twitter.com/F1
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал восьмую победу в карьере, выиграв предпоследний этап сезона 2019. Компанию голландцу на подиуме составили Пьер Гасли (Toro Rosso) и действующий чемпион Льюис Хэмилтон (Mercedes). Пилоты Ferrari сошли из-за столкновения друг с другом.

Ферстаппен стартовал с поул-позишн и сумел сохранить преимущество на первых метрах дистанции. Голландцу пришлось дважды по ходу гонки возвращать себе лидерство — первый раз Хэмилтон вышел вперёд на 22-м круге после опасного выезда из боксов гонщика Williams Роберта Кубицы, второй раз Ферстаппену пришлось обгонять Льюиса после рестарта за десять кругов до финиша.

Гран-При Бразилии 2019, старт

Одним из героев бразильской гонки стал Пьер Гасли, стартовавший шестым: пилот Toro Rosso закончил гонку вторым и стал самым молодым французом, поднявшимся на подиум. Столь высокое место стало возможным благодаря чистому пилотажу, трём сходам гонщиков лидирующих команд и поспешному манёвру Хэмилтона на предпоследнем круге — после рестарта Льюис развернул машину Алекса Албона (Red Bull).

Стартовый прорыв Шарля Леклера после старта с 14 позиции

Хэмилтон увидел клетчатый флаг третьим, однако судьи будут расследовать инцидент, произошедший между шестикратным чемпионом мира и Албоном на 70-м круге. В ходе интервью на подиуме британец признал свою вину в аварии. Если пилота Mercedes накажут прибавкой штрафного времени, подиум «унаследует» гонщик McLaren Карлос Сайнс.

Опасный пит-стоп Williams, едва не стоивший гонки Максу Ферстаппену

Высокие пятое и шестое места заняли по итогам гонки пилоты Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Седьмым финишировал Даниэль Риккардо на Renault, восьмым — другой пилот McLaren Ландо Норрис. Два очка за девятое место достались гонщику Racing Point Серхио Пересу, а замкнул очковую десятку россиянин Даниил Квят (Toro Rosso).

Столкновение пилотов Ferrari на 66 круге

Пилоты Ferrari столкнулись между собой в борьбе за подиум на 66 круге. Себастьян Феттель пытался контратаковать Шарля Леклера: машины соприкоснулись, монегаск сошёл с дистанции из-за поломки подвески, а немец прекратил гонку из-за повреждения днища, вызванного проколом.

Льюис Хэмилтон разворачивает Алекса Албона за два круга до финиша

Кроме пилотов «Скудерии» неудача постигла Валттери Боттаса из Mercedes: на машине финна отказала силовая установка. Из-за технической неполадки финн лишился зачётного балла за лучший круг гонки. Боттас был быстрейшим на 43-м круге дистанции, и после его схода никто не смог проехать быстрее.

Победа Ферстаппена стала для команды Red Bull Racing 62-ой в Формуле-1. Успешная гонка позволила Максу упрочить своё положение в личном зачёте чемпионата, а подиум Гасли помог Toro Rosso сократить отставание от Renault в Кубке Конструкторов до шести очков. Последний этап сезона пройдёт через две недели, 2 декабря на трассе в Абу-Даби.