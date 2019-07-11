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13:54

До России добрался «спортивный» Jeep Grand Cherokee

Внешне новая версия внедорожника напоминает «заряженный» вариант SRT

Российское представительство Jeep объявило о старте продаж Grand Cherokee в исполнении S-Limited. Цены на такой автомобиль начинаются от 3 799 000 рублей.
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Внедорожник можно отличить от стандартного варианта по 20-дюймовым дисками цвета Granite Chrystal, капоту в стиле «заряженной» SRT-версии, новым бамперам с декоративными вставками и квадратным патрубкам выпускной системы.

В список оснащения Grand Cherokee S-Limited входят кожаные кресла с функцией вентиляции, подогрев руля, центральная консоль в цвете Piano Black и 8,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Uconnect, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Исполнение S-Limited доступно для автомобилей с бензиновыми моторами объемом три литра и 5,7 литров мощностью 238 и 352 лошадиные силы соответственно. Трансмиссия – безальтернативный восьмидиапазонный «автомат». Вариант с топовым двигателем стоит 4 365 000 рублей.

Цены на Grand Cherokee в базовой комплектации с 238-сильным трехлитровым агрегатом стартуют с отметки в 3 229 000 рублей. Кроме того, на российском рынке представлена SRT-версия с восьмицилиндровым V8 6.4 (468 сил) за 5 725 000 рублей и самый мощный Trackhawk с 710-сильным мотором и ценником 9 700 000 рублей.

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