До России добрался «спортивный» Jeep Grand Cherokee

Внедорожник можно отличить от стандартного варианта по 20-дюймовым дисками цвета Granite Chrystal, капоту в стиле «заряженной» SRT-версии, новым бамперам с декоративными вставками и квадратным патрубкам выпускной системы.
В список оснащения Grand Cherokee S-Limited входят кожаные кресла с функцией вентиляции, подогрев руля, центральная консоль в цвете Piano Black и 8,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Uconnect, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
Исполнение S-Limited доступно для автомобилей с бензиновыми моторами объемом три литра и 5,7 литров мощностью 238 и 352 лошадиные силы соответственно. Трансмиссия – безальтернативный восьмидиапазонный «автомат». Вариант с топовым двигателем стоит 4 365 000 рублей.
Цены на Grand Cherokee в базовой комплектации с 238-сильным трехлитровым агрегатом стартуют с отметки в 3 229 000 рублей. Кроме того, на российском рынке представлена SRT-версия с восьмицилиндровым V8 6.4 (468 сил) за 5 725 000 рублей и самый мощный Trackhawk с 710-сильным мотором и ценником 9 700 000 рублей.