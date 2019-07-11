До России добрался «спортивный» Jeep Grand Cherokee

Исполнение S-Limited доступно для автомобилей с бензиновыми моторами объемом три литра и 5,7 литров мощностью 238 и 352 лошадиные силы соответственно. Трансмиссия – безальтернативный восьмидиапазонный «автомат». Вариант с топовым двигателем стоит 4 365 000 рублей.

Цены на Grand Cherokee в базовой комплектации с 238-сильным трехлитровым агрегатом стартуют с отметки в 3 229 000 рублей. Кроме того, на российском рынке представлена SRT-версия с восьмицилиндровым V8 6.4 (468 сил) за 5 725 000 рублей и самый мощный Trackhawk с 710-сильным мотором и ценником 9 700 000 рублей.