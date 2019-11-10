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12:59

В продаже появился трёхмоторный Jeep, который нужно заряжать от розетки

Внедорожник Jeep Grand Commander способен проехать на электротяге 70 километров

© Jeep
В Китае стартовали продажи подзаряжаемого гибрида Jeep Grand Commander — первого вседорожника марки, который нужно заряжать от электросети. Автомобиль оснащён тремя двигателями: бензиновой «турбочетвёркой» и двумя электромоторами различной мощности. Пиковая мощность силовой установки SI-EVT достигает 265 лошадиных сил.

Основа подзаряжаемого гибрида Grand Commander — тот же 2,0-литровый турбомотор мощностью 230 лошадиных сил (крутящий момент — 311 Нм), что и в обычной версии. Традиционному ДВС помогают два электродвигателя: 121-сильный с крутящим моментом 315 Нм, и 90-сильный (крутящий момент — 115 Нм).

Внедорожник способен передвигаться в четырёх режимах: на «чистой» электротяге с запасом хода 70 километров по циклу NEDC, в режиме ДВС-электромотор, когда менее мощный электродвигатель выступает в роли генератора, в режиме торможения двигателем, когда энергию «запасают» оба электромотора и максимально динамичном спортрежиме.

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Фото: autohome.com.cn

Компания Jeep заявляет ёмкость аккумуляторов в размере 12,95 киловатт-часов и гарантирует полную зарядку гибрида от обычной розетки 220 вольт за два часа. Внешне Grand Commander PHEV практически не отличается от обычного внедорожника: гибрид выдаёт оригинальный дизайн колёсных дисков, дополнительный лючок для зарядки и шильдик на крышке багажника. Вместимость не пострадала: в семиместной конфигурации полезный объём достигает 775 литров.

Базовый Jeep Grand Commander PHEV оценен в 310 тысяч юаней (около 2,82 миллиона рублей по текущему курсу), однако оснащение богатое: в «базу» входит светодиодная оптика, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, 7-дюймовый дисплей медиасистемы и кожаный салон.

За пределами Поднебесной подзаряжаемые гибриды Jeep тоже появятся: похожую архитектуру получит новый Grand Cherokee и семейство внедорожников Wagooneer.

Источник: autohome.com.cn