В спецвыпуске Grand Tour Джереми Кларксон променяет автомобиль на лодку

17:44
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Сервис Amazon Prime поделился первым трейлером спецвыпуска шоу Grand Tour, в котором бессменные ведущие, Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд, отправятся в путешествие по Индокитаю. Причем не на автомобилях, а на лодках.
Новая серия, получившая название The Grand Tour: Seamen, выйдет на экраны 13 декабря 2019 года и станет одной из нескольких специальных выпусков. В ней Кларксону, Мэю и Хаммонду предстоит добраться по воде к дельте реки Меконг через Вьетнам и Камбоджу. Несмотря на смену транспорта, выпуск не обойдется без гонок.
Видео: Amazon Prime
В следующей серии, снятой на Мадагаскаре, ведущие вновь сядут за руль автомобилей.
В октябре этого года Джереми Кларксон назвал лучший суперкар и «народный» автомобиль года и рамках премии News UK Motor Awards. В первой номинации победила Ferrari 488 Pista, а лучшим «народным» автомобилем стал Bentley Continental GT V8.