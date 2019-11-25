В спецвыпуске Grand Tour Джереми Кларксон променяет автомобиль на лодку

Новая серия, получившая название The Grand Tour: Seamen, выйдет на экраны 13 декабря 2019 года и станет одной из нескольких специальных выпусков. В ней Кларксону, Мэю и Хаммонду предстоит добраться по воде к дельте реки Меконг через Вьетнам и Камбоджу. Несмотря на смену транспорта, выпуск не обойдется без гонок.