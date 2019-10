Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили года

Свой выбор Джереми Кларксон сделал в рамках премии News UK Motor Awards, которая награждает лучшие автомобили во всех рыночных сегментах. Победителей премии выбирают слушатели радиостанции talkSPORT, читатели и журналисты изданий The Times, The Sunday Times и The Sun, и в этом году они подали более 270 тысяч голосов.

По итогам опроса победителями стали: