Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили года

По мнению Кларксона, звания «Лучший суперкар года» достоин Ferrari 488 Pista. Суперкар оснащается 3,9-литровой твин-турбо «восьмеркой» от гоночного купе 488 Challenge (720 сил и 770 Нм) и набирает первую «сотню» за 2,85 cсекунды. С нуля до 200 километров в час 488 Pista разгоняется за 7,6 секунды.
Вторым лучшим автомобилем, но у же в категории «народный», стал Bentley Continental GT V8 с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 550 лошадиных сил (770 Нм).
Свой выбор Джереми Кларксон сделал в рамках премии News UK Motor Awards, которая награждает лучшие автомобили во всех рыночных сегментах. Победителей премии выбирают слушатели радиостанции talkSPORT, читатели и журналисты изданий The Times, The Sunday Times и The Sun, и в этом году они подали более 270 тысяч голосов.
По итогам опроса победителями стали:
|Категория
|Модель
|Лучший семейный кроссовер
|Range Rover Evoque
|Лучший компактный кроссовер
|Volvo XC40
|Приключенческий автомобиль года
|Ford Ranger Raptor
|Лучший семейный автомобиль
|Volvo V60
|Лучший компактный автомобиль
|Ford Fiesta
|Лучший спорткар
|Aston Martin DBS Superleggera Volante
|Лучший автомобиль для владельцев собак
|Nissan X-Trail
|Лучший «зелёный» автомобиль
|Tesla Model 3
|Лучший дизайн
|McLaren GT
|Лучший хот-хэтч
|Mercedes-AMG A 35
|Лучшая цена
|Kia Picanto
|Лучший вэн
|Mercedes Sprinter
|Лучший британский автомобиль
|Bentley Continental GT V8
|«Легенда» The Sun
|Renault Clio
|Автомобиль года по мнению The Sun
|Land Rover Defender
|Автомобиль года по мнению The Sunday Times
|Porsche 911
|Лучший автомобиль класса люкс
|Mercedes-AMG S 63 Cabrio