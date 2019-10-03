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14:23

Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили года

Известный ведущий и автожурналист выбрал суперкар и «народный» автомобиль

Bentley Continental GT V8
Британский журналист и соведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучший суперкар и «народный» автомобиль года. Награды присудили в рамках премии News UK Motor Awards, члены жюри которой выбрали лучшие модели еще в 17 категориях.

По мнению Кларксона, звания «Лучший суперкар года» достоин Ferrari 488 Pista. Суперкар оснащается 3,9-литровой твин-турбо «восьмеркой» от гоночного купе 488 Challenge (720 сил и 770 Нм) и набирает первую «сотню» за 2,85 cсекунды. С нуля до 200 километров в час 488 Pista разгоняется за 7,6 секунды.

Вторым лучшим автомобилем, но у же в категории «народный», стал Bentley Continental GT V8 с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 550 лошадиных сил (770 Нм).

Ferrari 488 Pista

Свой выбор Джереми Кларксон сделал в рамках премии News UK Motor Awards, которая награждает лучшие автомобили во всех рыночных сегментах. Победителей премии выбирают слушатели радиостанции talkSPORT, читатели и журналисты изданий The Times, The Sunday Times и The Sun, и в этом году они подали более 270 тысяч голосов.

По итогам опроса победителями стали:

КатегорияМодель
Лучший семейный кроссоверRange Rover Evoque
Лучший компактный кроссоверVolvo XC40
Приключенческий автомобиль годаFord Ranger Raptor
Лучший семейный автомобильVolvo V60
Лучший компактный автомобильFord Fiesta
Лучший спорткарAston Martin DBS Superleggera Volante
Лучший автомобиль для владельцев собакNissan X-Trail
Лучший «зелёный» автомобильTesla Model 3
Лучший дизайнMcLaren GT
Лучший хот-хэтчMercedes-AMG A 35
Лучшая ценаKia Picanto
Лучший вэнMercedes Sprinter
Лучший британский автомобильBentley Continental GT V8
«Легенда» The SunRenault Clio
Автомобиль года по мнению The SunLand Rover Defender
Автомобиль года по мнению The Sunday TimesPorsche 911
Лучший автомобиль класса люксMercedes-AMG S 63 Cabrio

Ранее Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2018 года. Свой выбор он сделал из 28 машин, протестированных им для британского издания Sunday Times. Лучшими стали, например, Lamborghini Huracan Performante и Alpina B5, а худшими — Dacia Duster и Volvo V60.