Jeep поделился подробностями о будущем конкуренте Cadillac Escalade ESV

В начале сентября Jeep представил концепт Grand Wagoneer, приближенный к серийной модели. Ожидается, что цены на младший внедорожник в семействе будут начинаться примерно от 60 тысяч долларов, а стоимость роскошного Grand Wagoneer будет сопоставима с ценником Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Соответственно, удлинённый вариант Grand Wagoneer, появление которого уже подтверждено, составит конкуренцию длиннобазным Cadillac Escalade ESV и Lincoln Navigator L: в США обе модели можно купить примерно за 77-78 тысяч долларов.
Таким образом, в линейку Wagoneer/Grand Wagoneer войдут по меньшей мере четыре модификации. Также ранее выяснилось, что покупателям предложат три системы полного привода на выбор, обширную гамму двигателей и электрифицированные версии, в том числе подключаемый гибрид.
Производство серийного Grand Wagoneen наладят на заводе в Детройте,а на рынке новинка появится на рынке летом 2021 года, одновременно с внедорожником Wagoneer.