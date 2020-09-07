Jeep поделился подробностями о будущем конкуренте Cadillac Escalade ESV

В начале сентября Jeep представил концепт Grand Wagoneer, приближенный к серийной модели. Ожидается, что цены на младший внедорожник в семействе будут начинаться примерно от 60 тысяч долларов, а стоимость роскошного Grand Wagoneer будет сопоставима с ценником Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Соответственно, удлинённый вариант Grand Wagoneer, появление которого уже подтверждено, составит конкуренцию длиннобазным Cadillac Escalade ESV и Lincoln Navigator L: в США обе модели можно купить примерно за 77-78 тысяч долларов.