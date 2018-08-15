Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Chrysler
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15 августа 18:36

24-летний сериал «Друзья» оказался популярнее The Grand Tour

В неделю шоу Кларксона смотрят около 1,5 миллиона зрителей

Поделиться

Алексей Носаченко
Шоу The Grand Tour стало вторым по популярности в Великобритании по итогам первого полугодия 2018 года. На первом месте оказался ситком «Друзья», который начали показывать 24 года назад и сняли с эфира 14 лет назад.

Как сообщает государственный медиарегулятор Ofcom, в рейтинге учитывались программы, доступ к которым можно было получить через стриминговые сервисы по подписке. В декабре 2017 года среднее количество зрителей шоу The Grand Tour за неделю составило 1,5 миллиона. По сравнению с 2016-м количество подписчиков Amazon Prime, посмотревших шоу, сократилось на семь процентов, с 29 до 22 процентов. Около половины зрителей The Grand Tour являются «миллениалами», семь из десяти — мужчины.

Аналитики Ofcom также отмечает, что половина новых подписчиков Amazon Prime начала пользоваться сервисом именно из-за шоу Кларксона, Хаммонда и Мэя.

Первый эпизод The Grand Tour, который известные ведущие запустили после скандального ухода из Top Gear, вышел в эфир 18 ноября 2016 года. Съемки передачи проходили в южноафриканском Йоханесбурге. Всего в первом сезоне шоу было показано 13 эпизодов.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...