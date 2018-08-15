24-летний сериал «Друзья» оказался популярнее The Grand Tour

Как сообщает государственный медиарегулятор Ofcom, в рейтинге учитывались программы, доступ к которым можно было получить через стриминговые сервисы по подписке. В декабре 2017 года среднее количество зрителей шоу The Grand Tour за неделю составило 1,5 миллиона. По сравнению с 2016-м количество подписчиков Amazon Prime, посмотревших шоу, сократилось на семь процентов, с 29 до 22 процентов. Около половины зрителей The Grand Tour являются «миллениалами», семь из десяти — мужчины.