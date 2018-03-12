Джереми Кларксон станет ведущим «Кто хочет стать миллионером?»

Шоу The Grand Tour могут не продлить на четвертый сезон, пишет издание Mail Online со ссылкой на неназванный источник. При этом известно, что Джереми Кларксон уже согласился стать ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?». Правда, пока лишь только на неделю.

«Нет ни одной причины думать о том, что будет снят еще один сезон The Grand Tour, – заявил собеседник издания. – Ни один из сотрудников не подписал ни одного договора, и все сейчас думают, куда они пойдут после того, как завершатся съемки».

В своем твиттере в ответ на просьбу прокомментировать закрытие The Grand Tour после третьего сезона Кларксон заявил: «Смешно, что вы верите Mail Online».

В настоящее время ведется подготовка к съемкам третьего сезона The Grand Tour.

Первоначальный контракт Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя с сервисом Amazon и был рассчитан на три года, в течение которых должно выйти 36 эпизодов шоу. В общей сложности на выпуск передачи будет потрачено 250 миллионов долларов.

Первый эпизод The Grand Tour вышел 18 ноября 2016 года. Он стоил более 3,5 миллиона долларов и стал самым популярным шоу сервиса Amazon Prime.

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