Стала известна стоимость антиблокировочной системы для Lada Granta

Стала известна стоимость антиблокировочной системы для Lada GrantaABS стала отдельной платной опцией для модели
Антиблокировочную систему ABS для Lada Granta оценили в 39 000 рублей. На официальном сайте отечественного бренда опубликовали новый прайс-лист на бюджетную модель. В ценнике присутствуют версии «Гранты» с антиблокировочной системой, которая доступна в отдельных комплектациях. При этом покупатели могут приобрести автомобиль без данной опции.
Антиблокировочная система доступна для Lada Granta, начиная с комплектации Classic. Если без ABS стоимость подобной версии седана составляет 735 900 рублей, то вместе с опцией ценник доходит до 774 900 рублей. Однако в эту стоимость входит «Набор автомобилиста» за 2400 рублей, от которого можно отказаться.
Приобрести «Гранту» в кузове лифтбек с антиблокировочной системой можно за 855 900 рублей. Универсал Lada Granta Cross с АБС оценили минимум в 905 900 рублей.
В середине июля стало известно, что АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с ABS. Ранее антиблокировочную систему выпускал самарское предприятие Bosch.