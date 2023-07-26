Стала известна стоимость антиблокировочной системы для Lada Granta

Антиблокировочная система доступна для Lada Granta, начиная с комплектации Classic. Если без ABS стоимость подобной версии седана составляет 735 900 рублей, то вместе с опцией ценник доходит до 774 900 рублей. Однако в эту стоимость входит «Набор автомобилиста» за 2400 рублей, от которого можно отказаться.