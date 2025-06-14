Раскрыта цена топовой Lada Granta в новом кузове кросс-лифтбек

Если исключить из уравнения доплату за «металлик» в размере 15 тысяч рублей, то топ-версия Active Cross будет стоить 1 370 000 рублей — на 20 тысяч дороже «родственного» кросс-универсала. Если взять за основу текущие прайс-листы, то за начальные версии кросс-лифтбека придётся выложить 1,2-1,3 миллиона рублей. Однако конечные цены будут зависеть от оснащения, а подробностей пока нет.