Раскрыт тираж сверхэкономичной Lada Granta

Битопливную Granta CNG не считают драйвером продаж Lada

Журналисты Drom.ru раскрыли тираж сверхэкономичной Lada Granta CNG с заводским газобаллонным оборудованием. По данным издания, ежегодно планируют выпускать три тысячи битопливных машин. Доработкой «бюджетников» будет заниматься тольяттинский партнёр АвтоВАЗа «АТС-Авто». Поскольку за последние два года в России было реализовано более двухсот тысяч Lada Granta, нетрудно оценить, что доля версии CNG составит около трёх процентов от общего объёма продаж.