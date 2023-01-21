АвтоВАЗ показал внешность и салон новейшей Niva Sport

АвтоВАЗ показал внешность и салон новейшей Niva SportПрототип обновлённого внедорожника появился на «Гонке чемпионов»
АвтоВАЗ показал внешность и салон новейшей Lada Niva Sport. Опытный образец трёхдверки привезли на рождественскую «Гонку чемпионов» в Тольятти, где с машиной познакомился корреспондент RCI News. От исходной модели Niva Sport отличается более мощным 16-клапанным двигателем, усиленным шасси, видоизменённым интерьером и экстерьером. По неофициальным данным, новинку ждут в продаже в начале 2024 года, то есть сроки премьеры отодвинуты.
Разработку Lada Niva Sport с мощным двигателем анонсировал прошлой осенью глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Он же обещал провести презентацию внедорожника в конце январе или начале феврале 2023 года. Однако инсайдеры RCI News говорят, что серийная сборка начнётся не раньше 2024 года.
Lada Niva Sport, RCI News
Опытный образец Niva Sport выпущен в декабре прошлого года. У прототипа расширенные колёсные арки, специальные покрышки в духе гоночной «Нивы» для ралли-рейдов, особый капот с горбом воздухозаборника, а под капотом 1,6-литровый «атмосферник» мощностью «свыше 106 лошадиных сил».
Не меньше обновлений по салону: изменились селекторы раздатки и «механики», появился оригинальный руль с иной рулевой колонкой, новые кресла, поменялась архитектура центрального тоннеля и замок зажигания. Многие компоненты АвтоВАЗ позаимствовал у переднеприводных моделей: узнаваемы ручка КПП от «Весты» и переключатель поворотников от «Гранты».
Официальных подробностей о технической начинке Lada Niva Sport пока нет. По слухам, на заводе рассматривают возможность добавить «Ниве» светодиодную оптику и улучшенную шумоизоляцию.