АвтоВАЗ показал внешность и салон новейшей Niva Sport

Прототип обновлённого внедорожника появился на «Гонке чемпионов»

АвтоВАЗ показал внешность и салон новейшей Lada Niva Sport. Опытный образец трёхдверки привезли на рождественскую «Гонку чемпионов» в Тольятти, где с машиной познакомился корреспондент RCI News. От исходной модели Niva Sport отличается более мощным 16-клапанным двигателем, усиленным шасси, видоизменённым интерьером и экстерьером. По неофициальным данным, новинку ждут в продаже в начале 2024 года, то есть сроки премьеры отодвинуты.