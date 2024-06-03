АвтоВАЗ вернет на конвейер практичную Lada Granta

Lada Granta Cross числится в производственном плане завода, с которым ознакомились инсайдеры. Судя по нему, универсалы будут сходить к конвейера в шести комплектациях и пяти цветах: белом «Ледниковый» (код 221), черном «Пантера» (672), серебристом металлике «Платина» (691), темно-сером металлике «Борнео» (633).

В последний раз Гранту-универсал видели на конвейере в апреле текущего года. За месяц было выпущено 900 машин в исполнении Quest, а в мае их в плане уже не было, хотя АвтоВАЗ собирался увеличивать объемы сборки.