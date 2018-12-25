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13:07

В обновленное семейство Lada Granta добавили «грузовики»

В линейку вошли машины с бортовой платформой и несколько типов фургонов

Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале продаж обновленной линейки коммерческих автомобилей Lada Granta. В семейство вошли машины с бортовой платформой и несколькими типами фургонов с возможностью установки холодильного оборудования. Начальная цена — 648 тысяч рублей.

Коммерческие автомобили Lada Granta отличаются новой передней частью кузова в фирменном X-стиле, фарами, хромированными деталями экстерьера, а также полурамной конструкцией кузова с рессорной задней подвеской. Грузоподъемность машин по сравнению с пассажирской версией увеличена почти в полтора раза — до 720 килограммов.

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Все коммерческие «Гранты» получили передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, а машины с восьмиклапанными двигателями — коробку передач с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7). Для заказа доступны: бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объемом до 4000 литров, фургоны-рефрижераторы с холодильной и холодильно-отопительной установками.

В списке базового оснащения автомобилей из коммерческой линейки значится подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, легкая атермальная тонировка стекол и центральный замок.

Обновленное семейство гражданских Lada Granta дебютировало на московском автосалоне. В него вошли седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, а также его вседорожный вариант с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом по кругу. Внешне машины можно отличить по дизайну в стиле «Весты».

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