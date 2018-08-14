Дебют моделей состоится в конце августа на Московском автосалоне

Пульс

Раскрыта внешность всех машин обновленного семейства Lada Granta

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14 августа 2018

Компания «АвтоВАЗ» раскрыла внешность всех машины обновленного семейства Lada Granta: седана, хэтчбека, лифтбека и универсала. Одновременно с этим на заводе марки в Тольятти началось производство моделей. Премьерный показ обновленной «Гранты» состоится в конце месяца на Московском международном автосалоне.

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Обновленные Lada Granta отличаются от предшественников передней частью кузова, которая выполнена в фирменном «Х-стиле», впервые показанном на «Весте». У машин появились другие фары, решетка радиатора, бампер и боковые зеркала с повторителями поворотников.

Кроме того, из патентной заявки стало известно, как будет выглядеть приборная панель «Гранты». У нее поменяется графика шкал и бортовой компьютер.

Информации о технической начинке обновленной Lada Granta по-прежнему нет. Текущая модель предлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. На модификацию Sport устанавливается 114-сильный двигатель. Коробки — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».

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Ранее «АвтоВАЗ» официально представил обновленный седан «Гранта». Позднее в Сети появились снимки машины в кузове «хэтчбек», которая придет на смену Kalina, и «лифтбек».

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