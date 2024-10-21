Для Lada Granta готовят новый вариатор

Вариатор Гранте прочили еще весной 2024-го. Дело в том, что классический четырехдиапазонный автомат Jatco, которым модель комплектуется сейчас, поставлялась АвтоВАЗу официально до весны 2022 года, а после начала СВО поставки свернули. Некоторое время такая модификация не выпускалась, но не так давно АвтоВАЗ снова начал ставит автомат на Гранту — для этого используются коробки из старых запасов, но они рано или поздно закончатся. По словам Костромина, это произойдет уже в конце 2024 года.

Теперь же стало известно, что в 2025-м Granta будет доступна только «механика», а вот в 2026-м модель получит вариатор от того же поставщика, который обеспечивает агрегатами модель Lada Vesta, но сама коробка окажется иной.