Lada Granta подешевеет за счет исключения важной опции

Официальные дилеры марки уже получили письмо с уведомлением об изменении комплектации «Гранты»

Весной минувшего года АвтоВАЗ, как и многие другие производители в РФ, столкнулся с разрывом привычных цепочек поставок. В результате летом, когда удалось частично восстановить производство, модели вставали на конвейер с урезанным списком оборудования. С тех пор автогигант нашел новых поставщиков, однако упрощение оставить позади пока не удалось, пишет RCI News. По данным их источников, ему вновь подвергнется Lada Granta, которая лишится центрального замка и подешевеет.