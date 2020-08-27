У «вседорожной» Lada Granta появилась новая спецверсия

Granta Cross в исполнении Quest получила двухцветный кузов с крышей в черном цвете «Пантера», шильдик с названием версии, а также черные рейлинги и колесные диски с алмазной огранкой спиц. Лакокрасочное покрытие кузова защитили от повреждений пластиковым обвесом. Дорожный просвет «вседорожного» автомобиля не изменился и составляет 198 миллиметров.

В салоне появилась новинка – обивка сидений из грязе- и водоотталкивающей ткани, впервые примененная на автомобиле Lada. Спинки кресел украшает вышивка с логотипом спецверсии. Granta Cross Quest по умолчанию предложат с резиновым ковриком багажника, а также с горизонтальной багажной сеткой и карманом на спинку заднего сиденья. В список оснащения включены парктроник и подогрев лобового стекла.