У «вседорожной» Lada Granta появилась новая спецверсия

Granta Cross в исполнении Quest получила двухцветный кузов с крышей в черном цвете «Пантера», шильдик с названием версии, а также черные рейлинги и колесные диски с алмазной огранкой спиц. Лакокрасочное покрытие кузова защитили от повреждений пластиковым обвесом. Дорожный просвет «вседорожного» автомобиля не изменился и составляет 198 миллиметров.
В салоне появилась новинка – обивка сидений из грязе- и водоотталкивающей ткани, впервые примененная на автомобиле Lada. Спинки кресел украшает вышивка с логотипом спецверсии. Granta Cross Quest по умолчанию предложат с резиновым ковриком багажника, а также с горизонтальной багажной сеткой и карманом на спинку заднего сиденья. В список оснащения включены парктроник и подогрев лобового стекла.
Lada
Granta Cross стала уже второй моделью «АвтоВАЗа», получившей версию Quest после Lada Largus Cross. Стоимость такой Granta пока неизвестна, однако универсал Largus Cross Quest может стать самым дорогим в линейке и получить ценник 876,9 тысячи рублей, что на 58 тысяч дороже семиместной версии в комплектации Luxe.
На сегодняшний день доступна «стандартная» Lada Granta Cross, появившаяся на рынке в июне прошлого года и ставшая самой доступной моделью среди Cross-версий Lada. Цена автомобиля варьируется от 585,9 до 677,9 тысячи рублей.