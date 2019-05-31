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17:00

Lada Granta станет 350-сильным ралли-каром

Постройкой машины займется команда MR-Motorsport

Российская раллийная команда MR-Motorsport объявила о постройке новой боевой машины, основой для которой станет кузов Lada Granta. Хэтчбек оснастят двигателем с турбонаддувом и полноприводной трансмиссией.
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По словам MR-Motorsport, на раллийную Lada Granta установят турбированный двигатель мощностью 350 лошадиных сил и шестиступенчатую секвентальную коробку передач. В соответствии с техрегламентом класса R5 Международной автомобильной федерации хэтчбек будет полноприводным. Также команда опробует на машине собственные разработки.

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В апреле 2017 года компания «Интей Тюнинг» представила на выставке «Мир Автомобиля» внедорожную версию хэтчбека Lada XRay. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, лебедку, а также багажник на крыше с установленными на нем дополнительными световыми элементами.

Накануне московская фирма Lux Form показала первый образец кемпера на базе Lada Granta. Автомобиль оборудовали жилым модулем с двумя спальными местами и кухней и собираются продавать по цене от 1 150 000 рублей.

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