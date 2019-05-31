Lada Granta станет 350-сильным ралли-каром

В апреле 2017 года компания «Интей Тюнинг» представила на выставке «Мир Автомобиля» внедорожную версию хэтчбека Lada XRay. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, лебедку, а также багажник на крыше с установленными на нем дополнительными световыми элементами.