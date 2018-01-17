Рестайлинговый седан начнут выпускать в августе

Пульс

На «АвтоВАЗе» сфотографировали обновленную «Гранту»

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17 января 2018

В Сети появились первые фотографии обновленного седана Lada Granta, внешность которого пока, правда, скрыта камуфляжем. Снимки, сделанные в научно-техническом центре «АвтоВАЗа», опубликовало сообщество «Русский автомобиль» во ВКонтакте.

Судя по фотографиям, после обновления «Гранта» получит дизайн передней части кузова в стиле «Весты», а сзади номерной знак «переедет» с бампера на крышку багажника, форма которой тоже поменяется. Также ожидается, что в салоне появится новая приборная панель.

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Фото vk.com/rusautomobile

Фото vk.com/rusautomobile

[А «ВАЗ» и ныне там: архивные фотографии Волжского автозавода и главные факты его истории](https://motor.ru/selector/avtovaz.htm)

А «ВАЗ» и ныне там: архивные фотографии Волжского автозавода и главные факты его истории

Премьера обновленной «Гранты» состоится на Московском автосалоне. Производство модели начнется в конце августа.

Седан Lada Granta нового поколения появится в 2021 году. Модель построят на модернизированной платформе B0, используемой для «Логана».

Нынешняя «Гранта» предлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98, 106 и 114 сил. Последний из них устанавливается на «заряженную» модификацию Sport. Трансмиссии — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».

Цены на модель начинаются от 399,9 тысячи рублей. Самая мощная спортивная модификация обойдется в 623,9 тысячи рублей.

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Фото vk.com/rusautomobile
Теги:
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