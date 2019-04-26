«Гранте» поменяли комплектации и цены

Как сообщает сайт Lada Online, система стабилизации и антипробуксовочная система теперь есть у «средней» версии Comfort с «роботом» и в предтоповой комплектации Luxe Prestige.

Система помощи при трогании на подъеме доступна только для Luxe Prestige с АМТ, хотя ранее она была доступна и для «Комфорта». В Luxe и Luxe Prestige появились новые опции: складной ключ, круиз-контроль и ограничитель скорости.