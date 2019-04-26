«Гранте» поменяли комплектации и цены

Как сообщает сайт Lada Online, система стабилизации и антипробуксовочная система теперь есть у «средней» версии Comfort с «роботом» и в предтоповой комплектации Luxe Prestige.
Система помощи при трогании на подъеме доступна только для Luxe Prestige с АМТ, хотя ранее она была доступна и для «Комфорта». В Luxe и Luxe Prestige появились новые опции: складной ключ, круиз-контроль и ограничитель скорости.
Вдобавок на машинах появились новые личинки замка двери, салонные ручки и замок зажигания с режимом только для включения магнитолы.
Одновременно с обновлением комплектации изменились цены: комплектация Comfort с 1.6 и «автоматом» стала дешевле на 10 тысяч рублей, Luxe и Luxe Prestige стали на тысячу дороже.
Обновленное семейство Lada Granta дебютировало в прошлом году. Машины получили дизайн в фирменном «Х-стиле», впервые показанном на «Весте», другие фары, решетку радиатора, передний бампер и боковые зеркала с повторителями поворотников.