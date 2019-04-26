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15:49

«Гранте» поменяли комплектации и цены

Машины семейства получили новое оборудование

Компания «АвтоВАЗ» изменила цены и комплектации семейства Lada Granta FL. В зависимости от комплектации у автомобилей появилось новое оборудование, в том числе круиз-контроль и ограничитель скорости в версиях Luxe и Luxe Prestige.
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Как сообщает сайт Lada Online, система стабилизации и антипробуксовочная система теперь есть у «средней» версии Comfort с «роботом» и в предтоповой комплектации Luxe Prestige.

Система помощи при трогании на подъеме доступна только для Luxe Prestige с АМТ, хотя ранее она была доступна и для «Комфорта». В Luxe и Luxe Prestige появились новые опции: складной ключ, круиз-контроль и ограничитель скорости.

Вдобавок на машинах появились новые личинки замка двери, салонные ручки и замок зажигания с режимом только для включения магнитолы.

Одновременно с обновлением комплектации изменились цены: комплектация Comfort с 1.6 и «автоматом» стала дешевле на 10 тысяч рублей, Luxe и Luxe Prestige стали на тысячу дороже.

Обновленное семейство Lada Granta дебютировало в прошлом году. Машины получили дизайн в фирменном «Х-стиле», впервые показанном на «Весте», другие фары, решетку радиатора, передний бампер и боковые зеркала с повторителями поворотников.

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