Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:49

Rolls-Royce поможет выпускать аппараты вентиляции легких

Британский люксовый бренд оказался в числе автопроизводителей, которым предложили выпускать медицинское оборудование

© Rolls-Royce
Лиза Будрина
Национальная служба здравоохранения Великобритании призвала автомобильные компании Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Ford и Honda, которые имеют заводы на территории страны, переключиться на производство медтехники, в том числе аппаратов вентиляции легких. Последние необходимы для лечения коронавируса.

Премьер-министр Борис Джонсон обратился к 60 предприятиям и организациям с просьбой помочь в производстве жизненно важного медицинского оборудования для Национальной службы здравоохранения. Причем компании могут участвовать в любой части процесса проектировании, закупках, сборке, тестировании и отгрузке. В Национальной службе здравоохранения в свою очередь заявили, что закупят столько аппаратов вентиляции легких, сколько будет выпущено.

Автомобильные бренды уже отреагировали на обращение. Например, Rolls-Royce и Jaguar Land Rover готовы оказать любую посильную помощь, а Honda передать часть мощностей под сборку медицинского оборудования. В Ford в свою очередь пока оценивает возможности двух своих заводов в Великобритании.

По состоянию на 17 марта 2020 года в Великобритании зарегистрировано 1543 случая заражения коронавирусом, а жертвами пандемии стали 55 человек. Общее количество зараженных в мире достигало 179 тысяч человек.

К середине марта большинство автомобильных заводов в Европе остановили конвейеры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди своих сотрудников. Российские предприятия пока работают в штатном режиме. 17 марта стало известно, что коронавирус подтвердился у одного из работников «АвтоВАЗа».

Источник: Reuters