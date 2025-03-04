Great Wall Motor откроет Центр исследований и разработок в Кремниевой долине

Кроме того, компания поделилась информацией об интеграции искусственного интеллекта в систему автономного вождения — это и будет основное направление работы нового центра в Кремниевой долине.

За год до этого Great Wall Motor инвестировал 100 миллионов долларов в работающего с нейросетями разработчика систем автопилота DeepRoute.ai, так как автопроизводитель рассчитывает, что искусственный интеллект способен вывести работу активных ассистентов вождения на новый уровень.