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Опубликовано 04 марта 2025, 17:00
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Great Wall Motor откроет Центр исследований и разработок в Кремниевой долине

Специалисты в США займутся созданием беспилотных автомобилей, набор сотрудников уже открыт
Китайский Great Wall Motor обоснуется в Кремниевой долине в США. Китайский автомобильный холдинг намерен создать в Соединенных Штатах Центр исследований и разработок беспилотных автомобилей, пишет Сnevpost.com. Он будет базироваться в Кремниевой долине, а главным назначат нынешнего технического директора GWM У Хуэйсяо. Местное издание Leiphone выяснило, что набор сотрудников уже открыт.
Great Wall Motor откроет Центр исследований и разработок в Кремниевой долине
© Great Wall
Лиза Будрина

В начале этого года Great Wall Motor стала одним из нескольких китайских холдингов, которые познакомили американцев со своими разработками в рамках выставки потребительской электроники СES-2025, прошедшей в Лас-Вегасе. GWM привезла в США кроссовер Wey 07 (который, к слову, продается в России официально): его оборудовали процессором Nvidia Drive Orin, благодаря которому автомобиль может поддерживать различные дорожные сценарии.

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Кроме того, компания поделилась информацией об интеграции искусственного интеллекта в систему автономного вождения — это и будет основное направление работы нового центра в Кремниевой долине.

За год до этого Great Wall Motor инвестировал 100 миллионов долларов в работающего с нейросетями разработчика систем автопилота DeepRoute.ai, так как автопроизводитель рассчитывает, что искусственный интеллект способен вывести работу активных ассистентов вождения на новый уровень.

Центр исследований и разработок в Кремниевой долине будет для Great Wall не первым на территории США. У компании уже есть несколько команд разработчиков, работающих офисах в Детройте и Лос-Анджелесе.

Источник:cnevpost.com
Автор:Лиза Будрина
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#Great Wall
#Технологии
#США