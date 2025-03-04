Great Wall Motor откроет Центр исследований и разработок в Кремниевой долине

Great Wall Motor откроет Центр исследований и разработок в Кремниевой долинеСпециалисты в США займутся созданием беспилотных автомобилей, набор сотрудников уже открыт
В начале этого года Great Wall Motor стала одним из нескольких китайских холдингов, которые познакомили американцев со своими разработками в рамках выставки потребительской электроники СES-2025, прошедшей в Лас-Вегасе. GWM привезла в США кроссовер Wey 07 (который, к слову, продается в России официально): его оборудовали процессором Nvidia Drive Orin, благодаря которому автомобиль может поддерживать различные дорожные сценарии.
Кроме того, компания поделилась информацией об интеграции искусственного интеллекта в систему автономного вождения — это и будет основное направление работы нового центра в Кремниевой долине.
За год до этого Great Wall Motor инвестировал 100 миллионов долларов в работающего с нейросетями разработчика систем автопилота DeepRoute.ai, так как автопроизводитель рассчитывает, что искусственный интеллект способен вывести работу активных ассистентов вождения на новый уровень.
Центр исследований и разработок в Кремниевой долине будет для Great Wall не первым на территории США. У компании уже есть несколько команд разработчиков, работающих офисах в Детройте и Лос-Анджелесе.