Great Wall начнет продажи мотоциклов в России

Главная особенность Souo S2000 — его двигатель. Это единственный в мире мотоциклетный оппозитный 8-цилиндровый мотор объемом 2 литра, выдающий 154 лошадиные силы. В каждой из двух головок блока цилиндров установлено по два верхних распредвала с цепным приводом. Работает мотор в паре с роботизированной 8-ступенчатой коробкой передач.

Техническая начинка мотоцикла соответствует его статусу: литая алюминиевая рама, балочная вилка в стиле Hossack, подвешенная на двойных поперечных рычагах с одним амортизатором. Тормозная система — четырехпоршневые суппорта Brembo. В оснащение входят акустическая система с выводом звука по Bluetooth и через встроенные колонки, обогрев рукояток и сидений, электронный стояночный тормоз, а также автоматическое переключение света фар.

На внешних рынках Souo S2000 продается примерно за 25 тысяч долларов. Российская цена пока не объявлена, однако с учетом особенностей местного ценообразования конечная сумма может оказаться значительно выше.

Читайте также: