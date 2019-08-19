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15:59

Новый роскошный пикап Great Wall: двухцветная кожа и 8-ступенчатый «автомат»

Китайская компания начала продажи флагманского пикапа Pao

© wiki
Китайский холдинг Great Wall представил новый пикап Pao с двухцветным кожаным салоном. Внедорожник, построенный на платформе, унифицированной с рамным Haval H9, получил новый логотип марки на решетке радиатора.

Пикап получил неразрезной мост сзади, пружинную подвеску, подключаемый полный привод (в базе машина является заднеприводной) и понижающую передачу. По размерам Great Wall Pao чуть крупнее Ford Ranger и Toyota Hilux: длина — 5410 миллиметров, а колесная база — 3230 миллиметров.

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Под капотом новинки установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 сил (крутящий момент 360 Нм), работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Пока автомобиль предлагается только с двухрядной кабиной и грузовой площадкой размером 1520 на 1520 миллиметров, но в будущем Great Wall обещает выпустить более практичную дизельную версию с двухместным салоном.

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В стандартное оснащение входят дисковые тормоза всех колес и система стабилизации. За доплату пикап можно оснастить шестью подушками безопасности, кожаным салоном, адаптивным круиз-контролем, мультимедийной системой с сенсорным экраном, виртуальной приборной панелью и электроприводом передних сидений.

Первая партия Pao состоит всего из 90 экземпляров. Цены от 126 800 до 159 800 юаней (от 1,2 миллиона до 1,54 миллиона рублей по текущему курсу).

В планах Great Wall стать крупнейшим производителем пикапов на внутреннем рынке и выпускать по 200 тысяч машин в год, начиная с 2020-го. Кроме того, со следующего года Great Wall возобновит экспансию на внешние рынки: на очереди Австралия, Африка и страны Латинской Америки. В перспективе холдинг может возобновить продажу пикапов и в России, но конкретики пока нет.

Источник: autohome.com.cn