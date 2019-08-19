Новый роскошный пикап Great Wall: двухцветная кожа и 8-ступенчатый «автомат»

Пикап получил неразрезной мост сзади, пружинную подвеску, подключаемый полный привод (в базе машина является заднеприводной) и понижающую передачу. По размерам Great Wall Pao чуть крупнее Ford Ranger и Toyota Hilux: длина — 5410 миллиметров, а колесная база — 3230 миллиметров.
Под капотом новинки установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 сил (крутящий момент – 360 Нм), работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.
Пока автомобиль предлагается только с двухрядной кабиной и грузовой площадкой размером 1520 на 1520 миллиметров, но в будущем Great Wall обещает выпустить более практичную дизельную версию с двухместным салоном.
В стандартное оснащение входят дисковые тормоза всех колес и система стабилизации. За доплату пикап можно оснастить шестью подушками безопасности, кожаным салоном, адаптивным круиз-контролем, мультимедийной системой с сенсорным экраном, виртуальной приборной панелью и электроприводом передних сидений.
Первая партия Pao состоит всего из 90 экземпляров. Цены – от 126 800 до 159 800 юаней (от 1,2 миллиона до 1,54 миллиона рублей по текущему курсу).
В планах Great Wall стать крупнейшим производителем пикапов на внутреннем рынке и выпускать по 200 тысяч машин в год, начиная с 2020-го. Кроме того, со следующего года Great Wall возобновит экспансию на внешние рынки: на очереди Австралия, Африка и страны Латинской Америки. В перспективе холдинг может возобновить продажу пикапов и в России, но конкретики пока нет.