Новый роскошный пикап Great Wall: двухцветная кожа и 8-ступенчатый «автомат»

Первая партия Pao состоит всего из 90 экземпляров. Цены – от 126 800 до 159 800 юаней (от 1,2 миллиона до 1,54 миллиона рублей по текущему курсу).

В планах Great Wall стать крупнейшим производителем пикапов на внутреннем рынке и выпускать по 200 тысяч машин в год, начиная с 2020-го. Кроме того, со следующего года Great Wall возобновит экспансию на внешние рынки: на очереди Австралия, Африка и страны Латинской Америки. В перспективе холдинг может возобновить продажу пикапов и в России, но конкретики пока нет.