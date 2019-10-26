Китайцы начали продажи пикапа по цене УАЗ «Патриот»

«Утилитарную» версию Pao Commercial Edition внешне легко узнать по отсутствию хромированных элементов экстерьера, галогеновой оптике, «простым» крыльям без расширителей колёсных арок и покрашенным в цвет кузова бамперам. Технические отличия сводятся к замене пружинной задней подвески на рессорную и наличию опциональной блокировки заднего дифференциала.
Коммерческие исполнения Great Wall Pao можно заказать только с двухрядной кабиной с обычной колёсной базой длиной 3 230 миллиметров или в удлинённой версии с базой 3 470 миллиметров. Расстояние от бампера до бампера у максимально вместительного пикапа достигает 5 602 миллиметров, а длина, ширина и высота грузовой площадки равны 1760 миллиметрам, 1520 миллиметрам и 538 миллиметрам соответственно.
Для сравнения длина модели УАЗ Pickup на базе «Патриота» — 5 125 миллиметров, а цены варьируются от 840 тысяч рублей до 1 миллиона 220 тысяч рублей.
Фото: autohome.com.cn
Интерьер «рабочих» версий упростили: мягкий пластик и кожа уступили место бюджетным материалам, виртуальная приборная панель заменена на классические аналоговые шкалы, а вместо электронного стояночного тормоза — привычный рычаг. Тем не менее, даже базовый Pao сохранил 9-дюймовый экран мультимедиасистемы, две подушки безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль и систему запуска двигателя кнопкой.
Фото: autohome.com.cn
Если богато оснащённый Pao предлагался только с бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил (крутящий момент 360 Нм) и 8-диапазонным «автоматом» ZF, то коммерческий пикап можно заказать и с «механикой», и с дизелем. Наддувный мотор на тяжёлом топливе объёмом 2,0 литра выдаёт 163 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента и сочетается только с 6-ступенчатой ручной коробкой передач. Привод — задний или жёстко подключаемый полный.
Продажи Great Wall Pao Commercial Edition в Китае уже начались. Цены варьируются от 97 800 юаней до 126 800 юаней, что эквивалентно диапазону от 884 тысяч рублей до 1 миллиона 146 тысяч рублей. В конце следующего года компания Great Wall планирует продавать пикап Pao в других странах — в списке возможных рынков есть и Россия.