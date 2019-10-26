Китайцы начали продажи пикапа по цене УАЗ «Патриот»

«Утилитарную» версию Pao Commercial Edition внешне легко узнать по отсутствию хромированных элементов экстерьера, галогеновой оптике, «простым» крыльям без расширителей колёсных арок и покрашенным в цвет кузова бамперам. Технические отличия сводятся к замене пружинной задней подвески на рессорную и наличию опциональной блокировки заднего дифференциала.

Коммерческие исполнения Great Wall Pao можно заказать только с двухрядной кабиной с обычной колёсной базой длиной 3 230 миллиметров или в удлинённой версии с базой 3 470 миллиметров. Расстояние от бампера до бампера у максимально вместительного пикапа достигает 5 602 миллиметров, а длина, ширина и высота грузовой площадки равны 1760 миллиметрам, 1520 миллиметрам и 538 миллиметрам соответственно.