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12:59

Китайцы начали продажи пикапа по цене УАЗ «Патриот»

Внедорожник Great Wall Pao обзавёлся коммерческими версиями

© autohome.com.cn
Новый китайский пикап Great Wall Pao поступил в продажу в Поднебесной в простых комплектациях. Коммерческие модификации получили более практичную внешность, лишились роскошных отделочных материалов и обзавелись рессорной задней подвеской. Начальную цену модели удалось снизить до 97 800 юаней (эквивалентно 884 тысячам рублей).

«Утилитарную» версию Pao Commercial Edition внешне легко узнать по отсутствию хромированных элементов экстерьера, галогеновой оптике, «простым» крыльям без расширителей колёсных арок и покрашенным в цвет кузова бамперам. Технические отличия сводятся к замене пружинной задней подвески на рессорную и наличию опциональной блокировки заднего дифференциала.

Коммерческие исполнения Great Wall Pao можно заказать только с двухрядной кабиной с обычной колёсной базой длиной 3 230 миллиметров или в удлинённой версии с базой 3 470 миллиметров. Расстояние от бампера до бампера у максимально вместительного пикапа достигает 5 602 миллиметров, а длина, ширина и высота грузовой площадки равны 1760 миллиметрам, 1520 миллиметрам и 538 миллиметрам соответственно.

Для сравнения длина модели УАЗ Pickup на базе «Патриота» — 5 125 миллиметров, а цены варьируются от 840 тысяч рублей до 1 миллиона 220 тысяч рублей.

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Фото: autohome.com.cn

Интерьер «рабочих» версий упростили: мягкий пластик и кожа уступили место бюджетным материалам, виртуальная приборная панель заменена на классические аналоговые шкалы, а вместо электронного стояночного тормоза — привычный рычаг. Тем не менее, даже базовый Pao сохранил 9-дюймовый экран мультимедиасистемы, две подушки безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль и систему запуска двигателя кнопкой.

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Фото: autohome.com.cn

Если богато оснащённый Pao предлагался только с бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил (крутящий момент 360 Нм) и 8-диапазонным «автоматом» ZF, то коммерческий пикап можно заказать и с «механикой», и с дизелем. Наддувный мотор на тяжёлом топливе объёмом 2,0 литра выдаёт 163 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента и сочетается только с 6-ступенчатой ручной коробкой передач. Привод — задний или жёстко подключаемый полный.

Продажи Great Wall Pao Commercial Edition в Китае уже начались. Цены варьируются от 97 800 юаней до 126 800 юаней, что эквивалентно диапазону от 884 тысяч рублей до 1 миллиона 146 тысяч рублей. В конце следующего года компания Great Wall планирует продавать пикап Pao в других странах — в списке возможных рынков есть и Россия.

Источник: autohome.com.cn