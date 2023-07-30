Great Wall всесторонне улучшил рабочие дизельные пикапы PoerГрузовички адаптировали для эксплуатации в сложных условиях
Great Wall всесторонне улучшил рабочие дизельные пикапы Poer. Для коммерческих клиентов, которые эксплуатируют машины в горных районах и на юго-западном плато, подготовлена спецверсия. Модель доступна только с турбодизелем 2.0 (163 силы, 400 Нм) и подключаемым полным приводом, в стандартную комплектацию входят расширенный набор электронных ассистентов, передние противотуманки, камеры кругового обзора и «зубастые» шины линейки AT.
Рабочий Great Wall Poer обзавёлся системой мониторинга «слепых» зон и камерами кругового обзора на 360 градусов. Не придётся доплачивать за ассистенты помощи при подъёме и спуске, специальный «ползучий» режим ездовой электроники, а также функцию танкового поворота (на пересечённой местности на малой скорости блокируются тормозные механизмы с одной стороны).
Грузовичок доступен и с 6-ступенчатой «механикой», и с 8-диапазонным автоматом, причём для ручной коробки передач пиковый крутящий момент увеличен на 60 Нм. Цены на рабочие версии с тремя и двумя педалями составляют 122 800 и 135 800 юаней соответственно (эквивалент 1,59-1,76 миллиона рублей). Переплата относительно обычных пикапов невелика.
Модернизированные грузовички Great Wall Poer продаются в Китае с конца апреля, так что нынешняя спецверсия стала первой в обновлённом семействе. Однако в России обычные пикапы Poer вряд ли появятся: у нас ставка сделана на более продвинутые и дорогие Great Wall King Kong Poer.