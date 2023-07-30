Great Wall всесторонне улучшил рабочие дизельные пикапы Poer

Модернизированные грузовички Great Wall Poer продаются в Китае с конца апреля, так что нынешняя спецверсия стала первой в обновлённом семействе. Однако в России обычные пикапы Poer вряд ли появятся: у нас ставка сделана на более продвинутые и дорогие Great Wall King Kong Poer.