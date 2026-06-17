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Опубликовано 17 июня 2026, 13:55
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Great Wall Poer в России станет дешевле на 250 тыс. рублей

В России появится дешевая версия пикапа Great Wall Poer. Автомобиль с механической трансмиссией станет на 250 тыс. рублей дешевле, чем самая доступная ныне версия с «автоматом». Раньше модель предлагалась у нас с 8-ступенчатой АКП для бензиновой версии и 9-ступенчатой для дизельной. Новая модификация с 6-ступенчатой «механикой» рассчитана на более интенсивную эксплуатацию и высокие нагрузки.
Пикап GWM Poer
Пикап GWM Poer
© Great Wall Motor
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Механическая трансмиссия сочетается с обоими двигателями. Бензиновый турбомотор 2.0 развивает 218 л.с. и 380 Нм, а дизель 2.4 выдает 163 л.с. и 400 Нм крутящего момента. С «механикой» грузоподъемность пикапа достигает 975 кг, также он может буксировать прицеп массой до 2250 кг, оборудованный тормозами.

Версии с МКП оснащаются полным приводом с жестко подключаемым передним мостом (part-time) без межосевого дифференциала. В арсенале такого Great Wall Poer понижающая передача и принудительная блокировка заднего дифференциала. Также пикап получил решетку радиатора с крупной серебристой эмблемой, светодиодную оптику, 17-дюймовые легкосплавные диски и передний бампер с защитной накладкой из неокрашенного пластика.

Пикап с «механикой» будет доступен только в комплектации «Комфорт», которая включает климат-контроль и круиз-контроль, сиденья с обивкой из кожзаменителя, бесключевой доступ, обогревы передних кресел, руля и зоны покоя стеклоочистителей.

В наличии 12-дюймовый сенсорный экран медиасистемы и аналоговая приборная панель. Стоимость GWM Poer с МКП в комплектации «Комфорт» составит 3,45 млн рублей (и для бензинового, мотора, и для дизеля). Старт продаж запланирован на конец июня 2026 года.

Ранее была рассекречена внешность кроссовера Lucid Cosmos.

Источник:Great Wall Motor
Автор:Михаил Лобачёв
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