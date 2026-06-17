Рассекречена внешность нового электрокроссовера Lucid Cosmos

Судя по изображениям, Cosmos унаследует фирменный стиль флагманского внедорожника Gravity. Передняя часть получит крупную световую полосу и приподнятый нижний воздухозаборник. Профиль кузова выглядит более плавным, с двумя параллельными линиями по бокам, а в корме прослеживается характерный для Lucid «ласточкин хвост». От Gravity новинку также отличает увеличенный логотип и иная графика задних фонарей.

Особый интерес вызывают изображения, указывающие на возможное существование разных комплектаций. Судя по данным патента, один из вариантов получит более агрессивный передний бампер с массивным воздухозаборником и крупными треугольными элементами сзади. Это подтверждает ранее заявленную информацию о том, что одна из версий Cosmos будет спортивной и сможет разгоняться до 60 миль/ч (около 97 км/ч) за 3,5 с.

Патентные чертежи также приоткрывают тайны интерьера. Внутри ожидается минималистичная передняя панель с единым длинным дисплеем, который объединит приборную панель и мультимедийный экран. На центральной консоли заметны два регулятора и несколько отсеков для хранения. Для задних пассажиров предусмотрены отдельные дефлекторы климатической системы.

Ранее стало известно о планах Volkswagen построить армейский штурмовой автомобиль.