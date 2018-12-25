Посмотрите на величайшую «гаражную» коллекцию классики: более 100 машин!

Участок, на котором хранятся машины, принадлежит пожилому жителю штата Северная Каролина Билли Юбэнксу, который в молодости увлекался реставрацией автомобилей. Цена всех машин в его коллекции может составлять несколько миллионов долларов.
Источник: Hagerty
В списке значатся: Hudson Hornet Special, который Юбэнкс купил в 1957 году, Plymouth Superbird, Dodge Daytona, De Tomaso Pantera. Также в коллекции имеются «Ягуары», «Датсуны», «Форды», Lincoln Continental образца 1940 года и Chevrolet Corvette 1963-го.
При всем доступном многообразии по делам Юбэнкс предпочитает ездить на красной Toyota Prius.
Весной этого года Коттер вскрыл гараж, в котором более 60 лет простоял один из ранних экземпляров купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing. После восстановления цена автомобиля может составить около одного миллиона долларов.