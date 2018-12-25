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14:59

Посмотрите на величайшую «гаражную» коллекцию классики: более 100 машин!

Машины хранятся на территории фермы в одном из сельских округов США

Ведущий передачи The Barn Find Hunter Том Коттер в очередном выпуске шоу рассказал об огромной коллекции классических автомобилей. Более 100 машин, большинство из которых оставлены на хранение сразу после покупки, находятся на территории фермы в одном из сельских округов США.

Участок, на котором хранятся машины, принадлежит пожилому жителю штата Северная Каролина Билли Юбэнксу, который в молодости увлекался реставрацией автомобилей. Цена всех машин в его коллекции может составлять несколько миллионов долларов.

Источник: Hagerty

В списке значатся: Hudson Hornet Special, который Юбэнкс купил в 1957 году, Plymouth Superbird, Dodge Daytona, De Tomaso Pantera. Также в коллекции имеются «Ягуары», «Датсуны», «Форды», Lincoln Continental образца 1940 года и Chevrolet Corvette 1963-го.

При всем доступном многообразии по делам Юбэнкс предпочитает ездить на красной Toyota Prius.

Весной этого года Коттер вскрыл гараж, в котором более 60 лет простоял один из ранних экземпляров купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing. После восстановления цена автомобиля может составить около одного миллиона долларов.

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