Посмотрите на величайшую «гаражную» коллекцию классики: более 100 машин!

В списке значатся: Hudson Hornet Special, который Юбэнкс купил в 1957 году, Plymouth Superbird, Dodge Daytona, De Tomaso Pantera. Также в коллекции имеются «Ягуары», «Датсуны», «Форды», Lincoln Continental образца 1940 года и Chevrolet Corvette 1963-го.

При всем доступном многообразии по делам Юбэнкс предпочитает ездить на красной Toyota Prius.