Собирать «возрожденный» Defender будут на заводе Ford

В июле 2016 года британский миллиардер и глава Ineos Джим Рэтклифф собирался выкупить у Land Rover права на торговую марку Defender и часть сборочного конвейера для производства внедорожника. После отказа бизнесмен решил самостоятельно разработать машину с «философией Defender» под названием «Гренадер» (Grenadier).
В феврале нынешнего года вновь образованное подразделение Ineos Automotive заключило соглашение с немецкой инжиниринговой фирмой MBtech. Предполагалось, что компания, частично принадлежащая Mercedes-Benz, до конца 2018-го создаст тестовые мулы и первые прототипы новой машины — по заявлению руководства Ineos, по-настоящему надежного и бескомпромиссного внедорожника. Разработка и постройка шасси «Гренадера» поручена Magna International.
Automotive News цитирует Financial Times и утверждает, что решение о месте выпуска внедорожника Ineos примет до конца года. Помимо Бридженда, в списке потенциальных площадок есть еще несколько «интересных вариантов».