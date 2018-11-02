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18:35

Собирать «возрожденный» Defender будут на заводе Ford

К разработке внедорожника привлекли инжиниринговую MBtech и Magna International

Руководство нефтехимической корпорации Ineos ведет переговоры с Ford о возможности постройки внедорожника с «философией Land Rover Defender» на мощностях завода по производству двигателей в Бридженде, Южный Уэльс. Для этого могут использовать ту часть предприятия, где выпускают двигатели для Jaguar Land Rover.

В июле 2016 года британский миллиардер и глава Ineos Джим Рэтклифф собирался выкупить у Land Rover права на торговую марку Defender и часть сборочного конвейера для производства внедорожника. После отказа бизнесмен решил самостоятельно разработать машину с «философией Defender» под названием «Гренадер» (Grenadier).

На сегодняшний день о «Гренадере» практически ничего неизвестно. Ineos Automotive даже не показало приблизительный дизайн внедорожника.

В феврале нынешнего года вновь образованное подразделение Ineos Automotive заключило соглашение с немецкой инжиниринговой фирмой MBtech. Предполагалось, что компания, частично принадлежащая Mercedes-Benz, до конца 2018-го создаст тестовые мулы и первые прототипы новой машины — по заявлению руководства Ineos, по-настоящему надежного и бескомпромиссного внедорожника. Разработка и постройка шасси «Гренадера» поручена Magna International.

Land Rover Defender нового поколения появится на рынке в 2020 году. С предыдущей машиной он сохранит лишь «эмоциональную связь». Модель предложат с разными вариантами кузова и в роскошной версии с настройками шасси для комфортного перемещения по обычным дорогам.

Automotive News цитирует Financial Times и утверждает, что решение о месте выпуска внедорожника Ineos примет до конца года. Помимо Бридженда, в списке потенциальных площадок есть еще несколько «интересных вариантов».

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