Собирать «возрожденный» Defender будут на заводе Ford

Руководство нефтехимической корпорации Ineos ведет переговоры с Ford о возможности постройки внедорожника с «философией Land Rover Defender» на мощностях завода по производству двигателей в Бридженде, Южный Уэльс. Для этого могут использовать ту часть предприятия, где выпускают двигатели для Jaguar Land Rover.