Land Rover выпустит «спортивную» версию Defender

По данным журнала Car, обычный Defender, известный под внутризаводским обозначением L851, появится в 2020 году. Модель предложат с разными вариантами кузова: первыми на рынок выйдут длиннобазный четырёхдверный вариант и короткобазный двухдверный с жестким и мягким верхом. Позднее частью линейки Defender станет пикап.

По предварительной информации, гамма двигателей нового «Дефендера» будет состоять из бензиновых и дизельных агрегатов семейства Ingenium. При этом электрическая версия, по слухам, будет только у «спортивного» внедорожника. Defender построят на новой алюминиевой платформе с полностью независимой подвеской.

В начале октября недалеко от исследовательского центра Jaguar Land Rover в Гейдоне были замечены тестовые Defender нового поколения. Глава маркетинга JLR Феликс Бротигем сообщил, что это первые четыре прототипа из пилотного выпуска.