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11:59

Land Rover выпустит «спортивную» версию Defender

Ориентированный на состоятельных клиентов внедорожник появится в 2026 году

В семействе Land Rover Defender нового поколения появится модификация Sport с электрической силовой установкой. Внедорожник получит особые настройки шасси для комфортного передвижения по обычным дорогам и будет ориентирован на состоятельных клиентов марки, ведущих активный образ жизни. На рынок Defender Sport может выйти в 2026 году.

По данным журнала Car, обычный Defender, известный под внутризаводским обозначением L851, появится в 2020 году. Модель предложат с разными вариантами кузова: первыми на рынок выйдут длиннобазный четырёхдверный вариант и короткобазный двухдверный с жестким и мягким верхом. Позднее частью линейки Defender станет пикап.

По предварительной информации, гамма двигателей нового «Дефендера» будет состоять из бензиновых и дизельных агрегатов семейства Ingenium. При этом электрическая версия, по слухам, будет только у «спортивного» внедорожника. Defender построят на новой алюминиевой платформе с полностью независимой подвеской.

В начале октября недалеко от исследовательского центра Jaguar Land Rover в Гейдоне были замечены тестовые Defender нового поколения. Глава маркетинга JLR Феликс Бротигем сообщил, что это первые четыре прототипа из пилотного выпуска.

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